إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة "نقل"، ودراجة بخارية “توك توك”، بطريق عزاب ٤٠ بدائرة مركز أبوحمص بمحافظة البحيرة.

تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى أبو حمص المركزي يفيد بوصول مصابين بحادث تصادم.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل و"توك توك" بطريق عزاب 40 بدائرة مركز أبوحمص.

وأسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم كل من: "حمدى إبراهيم أحمد، ٢٨ عامًا، وأشرف إسماعيل الزغيرى، 20 عامًا، وعمر عز العرب، ١٧ عامًا، وإبراهيم أحمد إبراهيم، ١٢عامًا، ومحمود السيد الزغيرى، ٢٦ عامًا، وجمال علي عبد النبي، ٣٠عامًا، وجاري عمل الإسعافات الأولية لهم.

وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

كما شهدت محافظة البحيرة مصرع سائق سيارة نقل ومساعده مصرعهما، إثر وقوع حادث سيارة نقل مع آخر بطريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى اليوم الواحد.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن البحيرة، إخطارا من العميد ياسر طوسون المقرحي مأمور مركز شرطة وادى النطرون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي القاهرة -الإسكندرية بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع ماهر عبد اللاه الديب، سائق ومقيم بمدينة الدلنجات، ومساعده أحمد المصري، مقيم بمدينة الدلنجات أثر وقوع حادث بين سيارتين نقل، وتم نقل الجثث إلى مستشفى اليوم الواحد بمدينة وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

- نصائح لتجنب حوادث الطرق

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباه إلى حركة المرور بمن في ذلك المشاة والسائقون.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.