كامل الوزير: الدولة المصرية تشهد مشروعات طرق وكبارى تنفذ بشكل رائع

قال وزير النقل الفريق كامل الوزير، إن الدولة المصرية تشهد مشروعات طرق وكبارى وقطار سريع وتبطين ترع تنفذ بشكل رائع، مؤكدا أنها مشروعات عملاقة، مضيفا أن مشروعات النقل ستنقل مصر نقلة رائعة.



وأضاف الوزير - خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية عبر فضائية (ام بي سي- مصر)ـ الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب - أن هناك العديد من التعديات على حرم السكك الحديدية تهدد حياة المواطنين، مؤكدا أن هناك الكثير من الورش والعشش والمنازل بالإضافة إلى مشاكل بمنطقة المعادي.



وتابع: "تواجدت بـ "محور الجزائر"، وفوجئت بوجود الورش المفتوحة على السكك الحديد مباشرة وكانت من الممكن أن تتسبب بكوارث... والسيارات تعبر السكك الحديد، مؤكدا أنه تصادف قدوم أحد جرارات السكة الحديد القادم من حلوان إلى العباسية ما كادت معه أن تحدث كارثة محققة لكن قائد الجرار استطاع ايقافه قبل الاصطدام بالعربة".



وأشار الوزير إلى أنه وصل الأمر إلى أنه قام بالتحايل على صاحب عربية فول عشان يشيل العربية من على السكك الحديد ورفض"، مؤكدا أن تعديات السكك الحديد تهدد حياة المواطنين والسكك الحديدية.



وأوضح وزير النقل، أن المحاور والطرق يعاد تجديدها من أجل تسهيل حركة المواطن فى كل ربوع مصر، مؤكدا أنه سيتم العمل على ازالة التعديات على حرم السكك الحديدية على مسافة 10 آلاف كيلو، خاصة خط سكك حديد "القاهرة - حلوان".



وفي وقت سابق قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن العالم يتغير بسرعة في ظل التحول الرقمى، وحيث أن ما يقرب من 90 في المائة من التجارة العالمية يتم عن طريق البحر، فإنه يستحيل استثناء النقل البحرى والموانى من هذا التوجه السائد".

وأضاف: "يعتبر "مارلوج" من أهم المنتديات البحرية التي تجمع صناع القرار لتبادل الآراء والخبرات مما يساعد في الاستجابة والتفاعل مع هذه المستجدات والمتغيرات وبما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المؤتمر السنوي الذي تستضيفه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يحرص كل المهتمين بصناعة النقل البحري على حضوره".

وأوضح أن التحول الرقمي يدفع القطاع البحري إلى ما هو أبعد من وسائله التقليدية بما يوفر العديد من الفرص الجديدة لتعزيز الإنتاجية والأداء واستدامة الخدمات اللوجستية، كما يعمل على تخفيض التكلفة وتوفير المزيد من الجودة والنمو.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة شاملة للتحول الرقمى الكامل وميكنة الموانئ وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة فى العمل بالموانئ البحرية والبرية، مضيفًا أنه تم بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، بين وزارة النقل والمالية والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة لسويس وذلك في إطار سعي الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وميكنة المجتمع الملاحي، مما يُساهم في تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفقا لمعايير منظمة الجمارك العالمية، والنهوض بالإقتصاد القومي، بالإضافة إلى تطبيق نظام "التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات" (ACI) كأساس لبدء إجراءات الإفراج والمتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي له خلال العام الجاري.