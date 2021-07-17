السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

عرض الفيلم البلجيكى «روزيتا» فى جزويت القاهرة.. الليلة

أفيش الفيلم
أفيش الفيلم

ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع عشر٬ الذي ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية٬ ويستمر حتي الثامن من شهر أغسطس 2021. يستقبل المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم السبت٬ حفل موسيقي فني٬ والذي يحييه فريق "أوتوستراد" الأردني.

 

هذا وتتضمن فقرات الحفل باقة من أروع ما قدمه فريق"أوتوستراد" الأردني٬ من أعمال غنائية وفنية قدموها طوال مسيرتهم الفنية والتي بدأت في العام 2007. يقدم فريق"أوتوستراد"٬ مزيج فني من الألوان الموسيقية التي تجمع في خليط فني٬ بين الموسيقي اللاتينية والروك والفانك والريجي.

 

في سياق متصل أهال الثغر علي موعد في السادسة من مساء اليوم السبت٬ ولقاء جديد من لقاءات نادي سينما الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ وعرض للفيلم الروائي الطويل Inside Llewyn Davis أو "داخل لوين ديفيس"٬ والفيلم من إخراج الأخوين إيثان وجويل كوين.

 

الفيلم من إنتاج عام 2013 وتبلغ مدة عرضه 110 دقيقة. من بطولة كل من: أوسكار إيزاك٬ كاري موليجان٬ جاريت هيدلوند٬ جون جودمان٬ جاستين تيمبرليك٬ وروبن بارتليت.

 

وتدور أحداث فيلم "داخل لوين ديفيس"٬ في أجواء درامية غنائية موسيقية٬ حيث يسرد الفيلم مسيرة المغني وعازف الجيتار العالمي "لوين ديفيس"، يصورها فيلم يغوص في أعماقه، ليحكي أثر الوحدة والحياة غير المسؤولة على البشر، وكيف تغير أنماط حياتهم وطباعهم.

 

كما يتناول فيلم "داخل لوين ديفيس"٬ من خلال السرد بالكاميرا ثلاث ليالٍ شتوية متصلة في عام 1961، بمدينة نيويورك، مسلطًا الضوء على حياة عازف الجيتار، "لوين ديفيس" يعيش فيها الشاب أملًا بأن يصلح علاقته مع الناس المحيطين من حوله، ومع نفسه في الوقت ذاته، بإعادة إطلاق حياته المهنية عبر عمل منفرد بعد انتحار شريكه الموسيقي "مايك تيملين".

 

يشار إلى أن مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية٬ تأسس على يد الآباء اليسوعيون في عام 1954، والغرض الرئيسي منه هو التكوين البشري وخاصة الشباب الذين يرغبون في المساهمة بشكل إيجابي في التنمية البشرية للمجتمع مع كل تحديات الثقافة الحديثة؛ لذا يقدم المركز برنامج واسع مع أنشطة التدريب على القيادة الفنية والفكرية والثقافية التي تتعلق بالتنمية المتوازنة للإنسان.

 

ويعزز المركز قيم الجمال ومسؤولية المواطنة والمساواة والسلام والعدالة دون أي تمييز ديني أو اجتماعي أو سياسي أو جنسي.

 

كما ينظم مركز الجزويت الثقافي بالقاهرة٬ في مقره الكائن بشارع المهراني بالفجالة٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم٬ عرض للفيلم الروائي الطويل البلجيكي ٬Rosetta أو "روزيتا" والحائز على السعفة الذهبية فى مهرجان كان للعام 1999 وثمان جوائز دولية أخرى وحازت بطلته "إيميلى ديكينى" على جائزة أفضل ممثلة. الفيلم إخراج جان بيار داردين ولوك داردين وهو إنتاج 1999.

 

وتدور أحداث فيلم "روزيتا"٬ حول فتاة شابة تدعي روزيتا "إيملي ديكون"٬ وهي متهورة وغامضة تعيش مع والدتها المدمنة على الكحول، حياتها البائسة والغير مستقرة تنقلها إلى عالم اليأس، ولكنها تحاول فعل أي شي من أجل الحفاظ على وظيفتها.

روزيتا جزويت الإسكندرية لويس ديفيس جزويت القاهرة مكتبة الاسكندرية فريق أوتوستراد

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