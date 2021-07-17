خفر السواحل الأمريكى: 20 شخصا من كوبا توفوا خلال محاولتهم دخول البلاد

قال خفر السواحل الأمريكي إن حوالي 20 شخصا يحملون الجنسية الكوبية توفوا خلال محاولتهم دخول الولايات المتحدة مؤخراً، إثر اندلاع اضطرابات في بلادهم.



وأضاف خفر السواحل الأمريكي- وفقا لقناة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية، أن العدد الحالي من الكوبيين الذين يغاردون إلى الولايات المتحدة يُعد هو الأكبر منذ عام 2017.



وأوضحت القناة الإخبارية الأمريكية، أن المخاوف تتزايد بسبب ارتفاع عدد الكوبيين الذين يغاردون بلادهم باتجاه الولايات المتحدة باستخدام القوارب، وذلك بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية المتدهورة.



من جهته، حذّر وزير الأمن الداخلي الأمريكي، أليخاندرو مايوركاس، الكوبيين من محاولة الدخول إلى بلاده، قائلاً "أسمحوا لي أن أكون واضحاً، إذا ما اتخذتم (طريق) البحر، فإنكم لن تأتوا إلى الولايات المتحدة".



ونزل الكوبيون إلى الشوارع في عطلة نهاية الأسبوع؛ للاحتجاج على الحكومة وسط أزمة اقتصادية متفاقمة، مما دفع السلطات الكوبية إلى قطع الإنترنت والخدمات الهاتفية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة العامة الكوبية أن مليونا و894 ألفا و508 أشخاص في كوبا قد تلقوا برنامج التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” الذي يتم تنفيذه بمنتجات الوزارة الخاصة.

وأوضحت الوزارة، وفقا لوكالة أنباء "برنسا لاتينا" الكوبية، أن هذه الأرقام تعني أن نسبة 7ر16% من إجمالي سكان كوبا قد تم تطعيمهم منذ بدء حملة التطعيم في منتصف مايو الماضي وسط وضع اقتصادي صعب تفاقم بسبب الحصار الأمريكي.

وتشير البيانات الرسمية إلى أنه بحلول الحادي عشر من يوليو الجاري، تم إعطاء أكثر من سبعة ملايين و507 جرعات من اثنين من اللقاحات المرشحة في كوبا وهما "عبد الله" و"سوبيرانا 2".

وقامت كوبا بتطوير ثلاثة لقاحات لكوفيد-19 تتجاوز فاعليتها الحد الذي حددته منظمة الصحة العالمية (50 بالمئة) ليتم إعلانها كلقاحات، وقد تم بالفعل إجازة أحدها، وهو "عبد الله"، للاستخدام في حالات الطوارئ في كوبا.