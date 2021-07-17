السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الدفاع اللبنانية: المواطنون يراهنون على دور الجيش الإنقاذى

وزيرة الدفاع اللبنانية
وزيرة الدفاع اللبنانية

قالت نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية زينة عكر إن اللبنانيين يراهنون على دور الجيش الإنقاذي والذي يصون الوحدة الوطنيّة ويحمي السلم الأهلي، متمنية الحفاظ على هذا الدور من أجل حماية الوطن، ومشيرة إلى أن الجيش أظهر مستوى عالي من الاحتراف والانضباط في التعاطي مع الأحداث بحكمة ودراية ومسؤولية عالية.


جاء ذلك خلال جولتها التفقدية على قاعدة جونية البحرية وفوج مغاوير البحر في عمشيت وفوج المجوقل في غوسطا يرافقها نائب رئيس الأركان للعمليات في الجيش العميد الركن الطيار بسام ياسين. وفي كافة المراكز التي زارتها، وضعت وزيرة الدفاع أكاليل الزهور على نصب الشهداء.

 

وألقت الوزيرة عكر كلمات شددت فيها على أهمية دور الجيش في التصدي لأي إعتداءات على لبنان، منوهة بالجهوزية العالية التي يتمتع بها الضباط والرتباء والعناصر للحفاظ على الأمن وتوفير الحماية للمواطنين، والوقوف بوجه مشاريع الفتنة وضرب الاستقرار.


وشددت الوزيرة عكر على أن الجيش اللبناني سيبقى الضمانة للبنان وشعبه وسيتصدى لكل المحاولات التي تحاول أن تحرفه عن مساره، وأكدت الحفاظ على المستوى المعيشي والإقتصادي والطبي للضباط والعسكريين، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، ودعتهم لمواصلة جهودهم وعدم الإنجرار إلى ما يمكن أن يثنيهم عن القيام بواجباتهم.

 

وأعلنت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث اللبنانية عن ارتفاع عدد حالات الإصابات اليومي بفيروس كورونا،  ليسجل 577 إصابة جديدة، بينهم 546 مقيمًا و31 وافدًا، ليصل إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد منذ ظهور الفيروس إلى 550 ألفًا و4 مصابين.


وذكرت الغرفة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء اللبناني - في بيان اليوم - أنه تم شفاء 114 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 535 ألفًا و51 حالة، بالإضافة إلى وجود 6 آلاف و931 حالة بالعزل المنزلي، مشيرة إلى تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7 آلاف و883 حالة.


وعلى صعيد التلقيح ضد فيروس كورونا، تلقى، أمس، 15 ألفًا و842 مواطنًا الجرعة الأولى من اللقاح، فيما تلقى 28 ألفًا و485 مواطنًا الجرعة الثانية.

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