السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

موسكو تشدد على عدم جواز مساعدة المنظمات الإنسانية للإرهابيين

جينادي كوزمين
جينادي كوزمين

شددت روسيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على عدم جواز تقديم المنظمات الطبية والإنسانية أي دعم أو مساعدة للإرهابيين، ولو بصورة غير مباشرة.


وأكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين - خلال الجلسة حسبما - أنه لا يمكن أن يكون هناك أي شك بأهمية إرسال المساعدات الإنسانية دون أي انقطاع إلى مناطق النزاعات.


وتابع: "ومع ذلك فإن المهمة المعلنة المتمثلة في تهيئة الظروف لعمل المنظمات الإنسانية والكوادر الطبية بحد ذاتها لا يجوز استغلالها وجعلها مسوغا لعدم التزام الدول بتعهداتها في مكافحة الإرهاب".


وأضاف: "لا يجوز أن تقدم المنظمات الطبية والإنسانية المساعدة للإرهابيين بشكل مباشر أو غير مباشر بما يقوض الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب".


وأشار إلى أن ما يثير القلق أكثر، هو الوضع الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون وأعوانهم.
 

وقال إن مهمة حماية كوادر المنظمات الإنسانية هناك تصبح أكثر تعقيدا، حيث يتجاهل المسلحون القانون الدولي الإنساني وأي مباديء إنسانية.


وأكد كوزمين أن "القضاء على الإرهاب لا يمكن إلا بجهود مشتركة، وهذا يتطلب التخلي عن ازدواجية المعايير والكف عن تبرئة المتمسكين بعقائد التطرف والإرهاب".
 

وعلى صعيد آخر، أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف أن موضوع الاعتراف المتبادل باللقاحات الروسية والأوروبية على جدول الأعمال. 

 

وقال بيسكوف في تصريح صحفي، ردًا على سؤال عما إذا كان الرئيس فلاديمير بوتين يبحث مسألة السماح بدخول اللقاحات الأجنبية إلى روسيا: "إن موضوع الاعتراف المتبادل باللقاحات هو موضوع على جدول الأعمال حاليا".

 

وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية: "نأمل نتيجة للحوار مع الاتحاد الأوروبي أن يصبح من الممكن مناقشة هذا الموضوع والتوصل إلى بعض القرارات، ولكن للأسف لا توجد نتائج محددة حتى الآن"، مشيرًا إلى أن بلاده ترى أنه يجب مناقشة هذا الموضوع.

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