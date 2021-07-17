السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

شروط التقديم لوظائف وزارة الري المصرية

وظائف وزارة الرى والموارد المائية 2021

وزارة الري
وزارة الري

يبحث كثير من المواطنين عن وظائف وزارة الري والموارد المائية 2021 عبر محرك البحث "جوجل" لمعرفة الوظائف الشاغرة في الوزارة.

وتستعرض "الدستور" وظائف وزارة الري والموارد المائية 2021.

وظائف وزارة الري والموارد المائية 2021

أعلنت وزارة الري والموارد المائية من خلال بوابة وظائف حكومية مصرية في يوم 30 يونيو 2021، عن حاجتها لشغل وظائف لمهندسين، بعدد 238 مهندسًا في المجموعة النوعية لوظائف الهندسة في التخصصات ( الميكانيكا - الكهرباء - المدني - الاتصالات - الحاسب الألي) فى مستوى وظيفي ثالث "ج" في وزارة الموارد المائية و الري، وبعض الجهات التابعة في المحافظات المتنوعة عن طريق التعيين.

الوظائف المطلوبة
 

- مهندسين ( الميكانيكا - الكهرباء - المدني - الاتصالات - الحاسب الألي).

 

شروط التقديم لوظائف وزارة الري المصرية

- مصري الجنسية أو لديه جنسية أحد الدول العربية التي تقوم بالتعامل مع المصريين بالمثل بتولي الوظائف المدنية.
- ذو سيرة محمودة ويكون حسن السمعة.
- عدم وجود حكم جنائي أو عقوبة مخلة للشرف أو الأمانة.
- ألا يكون قد سبق فصله خلال عمله بمؤسسة حكومية.
- أن يكون عمر المتقدم لا يزد عن 30 عامًا.
- خريج بكالوريوس كلية الهندسة في التخصص المطلوب.
- اجتياز امتحانات إلكترونية وشفوية التي تتم  عبر جهاز المركز للتنظيم والإدارة.

-الزام كل المتقدمين باختيار الوظيفة واحدة فقط مناسبة، ولا يمكن التقدم لأكثر من وظيفة.
-يجب سداد مبلغ 20 جنيهًا أساسي كرسوم إجبارية لدخول الامتحان.
- يجب اجتياز الكشف الطبي وتحليل مخدرات لمن يجتازوا الامتحانات.

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