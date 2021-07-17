مصطفى خاطر ينتهى من تصوير تماسيح النيل عقب عيد الأضحى

ينتهي الفنان مصطفى خاطر وصناع فيلم" تماسيح النيل" عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

فيلم "تماسيح النيل" بطولة مصطفى خاطر وحمدي الميرغني، وخالد الصاوي و بيومي فؤاد وسامية الطرابلسي وهنادي مهنا وكريم عفيفي ومحمد ثروت وويزو وسليمان عيد ومحمد جمعة وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج سامح عبدالعزيز.

كما يستعد خاطر لخوض بطوله سينمائي جديد بعنوان "مربع برمودا " ويشارك خاطر كل من الفنان عبدالجليل والفنانة شيرين رضا وهو من تاليف هشام هلال واخراج طارق رفعت.

يشارك مصطفي خاطر حاليا في موسم السينما الحالي من خلال فيلم العارف ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجياً فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى (مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا)، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

فيلم "العارف" بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وكان قد أقيم عرض خاص لفيلم العارف حضره الفنان مصطفي خاطر منذ ايام قليلة بحضور عدد كبير من النجوم وخاصة صناع الفيلم وعدد من الضيوف الذين أرادوا أن يدعموا الابطال عن الفيلم .



وحضر من صناع الفيلم كل من احمد عز وكارمن بصيبص وأحمد فهمي ومصطفي خاطر وآخرون بينما من الضيوف كل من محمد انور ومصطفي بسيط وكريم فهمي وكريم عفيفي ومحمد عطية ووائل عبدالعزيز وآخرون.

وشارك مصطفي خاطر في عدد من الأعمال الفنية المختلفة سواء في السينما او الدراما بينما له رصيد في المسرح كبير جدا مع الفنان اشرف عبدالباقي .

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