نيكول سابا: فرحت بكلمة الرئيس السيسى

عبرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا عن سعادتها الشديدة بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي للشعب المصري في احتفالية "حياة كريمة"، الذي أقيمت في ستاد القاهرة الدولي بحضور عدد كبير من الشخصيات السياسية والعامة والفنية.

نيكول سابا تعبر عن سعادتها بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي

وكتبت نيكول سابا على حسابها عبر موقع التغريدات القصيرة" تويتر" بعدما وجدت دعم الرئيس للشعب هو والجيش المصري: "لما سمعت كلمة سيادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي امبارح وهو بطمّن شعبو ويحسسهم بالأمان والاستقرار وأنه في ضهرهم هو وجيش بلدهم ويهزّر معاهم بكل ودّ وشفافية ومحبة وفي نفس الوقت مع حساب لكل كلمة بتتقال".

وأضافت نيكول: "سَرَحْت..فِرِحت.. وزْعلت..لإن يلّي بنحلم فيه لبلدنا بعيد.. كتير على أمل".

نيكول سابا تهاجم السلطات اللبنانية

وكانت نيكول سابا هاجمت السلطات اللبنانية، بشأن الأوضاع السيئة التي تمر بها لبنان، و اعتذار الحريري عن تشكيل الحكومة، وكتبت نيكول سابا تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر": "‏الله يلعنكن واحد واحد خربتو البلد ومرمطو الشعب!!! قليلة جهنّم عليكن!!‎#لبنان_انهار".

نيكول سابا تنتهي من تسجيل احدث اغانيها الجو حلو

وانتهت الفنانة اللبنانية نيكول سابا من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "الجو حلو"، من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل، وقال موزع الأغنية، إنها تحمل طابع البهجة وتتماشى مع الأجواء الصيفية، حيث مقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

عودة نيكول لممارسة نشاطها الفني بشكل طبيعي

يذكر أن الفنانة نيكول سابا تعود للساحة الغنائية بعد فترة كبيرة أقتصر نشاطها فيها على الحفلات الغنائية فقط، حيث سجلت أغنية جديدة بعنوان "حفلة فركشة"، من كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة، وكانت اخر حفله احيتها نيكول سابا في مصر في أحد الفنادق مع الدمية الشهيرة "أبلة فهيتا".