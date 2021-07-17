لجنة التوافقات بالحوار السياسى الليبى تستأنف اجتماعات القاعدة الدستورية بعد عيد الأضحى

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء اليوم الجمعة، عن أن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، والخاصة بإيجاد أرضية حول "القاعدة الدستورية" اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، اتفقت على مواصلة اجتماعاتها، بعد أجازة عيد الأضحى المبارك.

وقالت بعثة الأمم المتحدة في بيان لها نشرته عبر موقعها الالكتروني، إنها يسّرت اليوم الجمعة، اجتماعاً افتراضياً للجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بهدف مواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد أرضية مشتركة واستكمال وضع قاعدة دستورية تسمح بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 بما يتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى.

وأضافت البعثة أن ذلك جاء بناءً على طلب أعضاء اللجنة، قبل أن تشير إلى أن الاجتماع عقد في جو ودي، حيث استأنفت اللجنة المفاوضات التي كانت قد بدأتها في جنيف قبل أسبوعين.

وأكّدت البعثة في بيانها أنّ أعضاء اللجنة اتفقوا على مواصلة عملهم مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى، مع التركيز على التوصل إلى اتفاق حول مسودة القاعدة الدستورية التي سيتم عرضها على الجلسة العامة لملتقى الحوار السياسي الليبي.

وكانت البعثة الأممية للدعم فى ليبيا أوضحت أمس في بيان، أن تشكيل لجنة التوافقات من قبل أعضاء الملتقى في ختام الاجتماع الأخير للملتقى في سويسرا، كان بهدف تسوية الخلافات بين أعضاء الملتقى حول القضايا الرئيسية العالقة وبناء مسودة توفيقية للقاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة.

وأعربت البعثة عن تطلعها لأن يكون الاجتماع اليوم بنّاءً ويركز على صياغة مسودة قاعدة دستورية تحظى بإجماع واسع وتتماشى مع خارطة الطريق التي أقرها الملتقى وقرار مجلس الأمن الأممي رقم 2570 لسنة 2021.

وذكرت البعثة، أنه سوف تُعرض مخرجات اجتماع اللجنة على الجلسة العامة للملتقى للنظر فيها.

ونوهت البعثة إلى أن هذا الاجتماع سيتم على النحو الذي اتفق عليه ملتقى الحوار السياسي الليبي في ختام اجتماعه في سويسرا في الثاني من يوليو، وفي سياق الجهود المستمرة لمساعدة الليبيين في تأمين جميع الترتيبات والمتطلبات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر من هذا العام.

وكان ملتقى الحوار السياسي الليبي قد فشل في التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات الليبية قبل الموعد النهائي الذي حددته مفوضية الانتخابات في الأول من يوليو الحالي.

وفي نفس السياق، كان رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، قد أفاد في تصريح سابق لوكالة الأنباء الألمانية، بأن "المفوضية اعتمدت موعدا نهائيا آخر لاستلام القاعدة الدستورية للانتخابات، وذلك في الأول من أغسطس القادم، حتى تتمكن من الأعداد للانتخابات في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.

وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎