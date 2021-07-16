ضبط 1455 هاربًا من تنفيذ الأحكام القضائية خلال يومين بأسوان

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، على مدار يومي الخميس والجمعة في ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية والخارجين على القانون، خلال حملة أمنية مكبرة على مدار يومين، نتج عنها تنفيذ 1455 حكمًا قضائيًا.

وتلقى اللواء عصام عثمان، مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بنجاح ضباط الشرطة التابعين للمديرية في ضبط مجموعة من الهاربين من تنفيذ الأحكام خلال حملات أمنية مكبرة.

جاءت الأحكام كالتالي: ضبط 4 أحكام جنايات، و289 حكم حبس جزئي، و56 حكم حبس مستأنف، و753 أحكام غرامات، و349 أحكام غرامات، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها.

يأتي ذلك في إطار خطة تكثيف الوجود الشرطي بالشارع لفرض الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، إضافة إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها وعلى وجه الخصوص أعمال البلطجة، والحد من تجارة وترويج كل أنواع المواد المخدرة.