رئيس مدينة البياضية: مرور ميدانى على المجزر بالحبيل (صور)
أجرى اللواء محمد صحصاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بالأقصر، والدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى مرور ميدانى على المجزر بالحبيل.
جاء ذلك في إطار استعدادات محافظة الأقصر لعيد الأضحى ووفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر برفع درجة الاستعداد القصوى.
وتفقد اللواء محمد صحصاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بالأقصر، التطوير بالمجزر واستعداد المجزر لتلقى طلبات المواطنين بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.
كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، لرئيس قرية الحبيل بتواجد عربة محملة بالمياه على مدار أيام العيد بالكامل والتنسيق مع شركه مياه الشرب لتوفير المياه لغسيل الأضاحى.
كما أصدر تعليمات لمدير النظافة بتواجد سيارة غسيل محمولة على مدار أيام العيد مع التنبيه على الجميع بالالتزام بالاجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر، مهنئًا العاملين بالمجزر بمناسبة عيد الأضحى، مؤكدًا أهمية دورهم خلال هذه الفترة.