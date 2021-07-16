السبت 17 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة البياضية: مرور ميدانى على المجزر بالحبيل (صور)

رئيس مدينة البياضية
رئيس مدينة البياضية يتفقد مجزر الحبيل

أجرى اللواء محمد صحصاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بالأقصر، والدكتور محمد بشار، مدير مديرية الطب البيطرى مرور ميدانى على المجزر بالحبيل.

جاء ذلك في  إطار استعدادات محافظة الأقصر لعيد الأضحى ووفقاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر برفع درجة الاستعداد القصوى.

وتفقد اللواء محمد صحصاح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بالأقصر، التطوير بالمجزر واستعداد المجزر لتلقى طلبات المواطنين بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك.

كما وجه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، لرئيس قرية الحبيل بتواجد عربة محملة بالمياه على مدار أيام العيد بالكامل والتنسيق مع شركه مياه الشرب لتوفير المياه لغسيل الأضاحى.

كما أصدر تعليمات لمدير النظافة بتواجد سيارة غسيل محمولة على مدار أيام العيد مع التنبيه على الجميع بالالتزام  بالاجراءات الاحترازية خلال التواجد بالمجزر، مهنئًا العاملين بالمجزر بمناسبة عيد الأضحى، مؤكدًا أهمية دورهم خلال هذه الفترة.

رئيس مدينة البياضية يتفقد مجزر الحبيل
رئيس مدينة البياضية يتفقد مجزر الحبيل
رئيس مدينة البياضية يتفقد مجزر الحبيل
رئيس مدينة البياضية يتفقد مجزر الحبيل
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العيد التزام مبارك اجراءات العاملين المرور عيد الأضحى مجزر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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