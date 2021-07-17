اتحاد المستثمرين: مبادرة حياة كريمة تخلق فرص عمل كثيرة

قال الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنفيذ مشروعات تطوير الريف وتحسين معيشة المواطن ستحد من البطالة والعمل على خلق فرص عمل كثيرة خلال الفترة المقبلة؛ لأنها تقوم بتشغيل عدد كبير من المصانع.

وأضاف «هلال» في تصريح لـ«الدستور»، أن المبادرة أيضًا عملت على تطوير عدد كبير من الجوانب مثل القضاء على العشوائيات، والاهتمام بالصحة، بالإضافة إلى بناء الإنسان وتحسين مستوى معيشته في الريف والقرى بالصعيد.

وثمن رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بخطة الدولة في القضاء على العشوائيات، وتطوير المدن الجديدة والتي أدت إلى تنشيط القطاع العقاري وتشغيل عدد من المصانع الخاصة بقطاع مواد البناء.

كما ثمن الدكتور محرم هلال، دور القيادة السياسية والحكومة المصرية في دعم المستثمر المصري والوقوف بجانبه، وجهود الحكومة في عقد اللقاءات باستمرار مع القطاع الخاص لمعرفة التحديات التي تواجهه.

وأشار إلى أن القطاع الخاص له دور كبير في العملية التنموية التي شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أن القطاع الخاص وشركاته شريك رئيسي لتلك النهضة، لافتًا إلى أن الاتحاد بجمعياته في المحافظات حريص على حل التحديات والمشاكل التي تواجه الصناع مع الحكومة.

وتابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن اتحاد المستثمرين سيشهد عدد من توقيع بروتوكولات التعاون المشتركة مع مؤسسات حكومية وخاصة محلية وأجنبية خلال الفترة المقبلة، وذلك للنهوض بالقطاع الصناعي وتحسين جودة الإنتاج.

جدير بالذكر، أن من أهداف مبادرة حياة كريمة، توفير السكن الملائم للمواطن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، ورفع المعاناة عن الأسر الفقيرة الأكثر احتياجًا، وتوفير فرص عمل وجعل الأسرة المصرية منتجة بشكل كبير، بالإضافة إلى تحسين مستوى أداء مؤشرات الاقتصادية وانخفاض مستوى البطالة ومستوى الفقر وتحسن مستوى المعيشة وزيادة القدرات الإنتاجية.