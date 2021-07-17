السبت 17 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: لا يجوز تقديم المنظمات الطبية والإنسانية المساعدة للإرهابيين

مجلس الأمن الدولي
مجلس الأمن الدولي

شددت روسيا، الجمعة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على عدم جواز تقديم المنظمات الطبية والإنسانية أي دعم أو مساعدة للإرهابيين، ولو بصورة غير مباشرة.

وبحسب ما نقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم، فقد أكد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين خلال الجلسة، أنه لا يمكن أن يكون هناك أي شك بأهمية إرسال المساعدات الإنسانية دون أي انقطاع إلى مناطق النزاعات.

أضاف كوزمين: "ومع ذلك فإن المهمة المعلنة المتمثلة في تهيئة الظروف لعمل المنظمات الإنسانية والكوادر الطبية بحد ذاتها لا يجوز استغلالها وجعلها مسوغا لعدم التزام الدول بتعهداتها في مكافحة الإرهاب".

وتابع "لا يجوز أن تقدم المنظمات الطبية والإنسانية المساعدة للإرهابيين بشكل مباشر أو غير مباشر بما يقوض الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب"، لافتًا إلى أن ما يثير القلق أكثر، هو الوضع الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون وأعوانهم.

ولفت إلى أن مهمة حماية كوادر المنظمات الإنسانية هناك تصبح أكثر تعقيدا، حيث يتجاهل المسلحون القانون الدولي الإنساني وأي مبادئ إنسانية.

وأكد كوزمين أن "القضاء على الإرهاب لا يمكن إلا بجهود مشتركة، وهذا يتطلب التخلي عن ازدواجية المعايير والكف عن تبرئة المتمسكين بعقائد التطرف والإرهاب".

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم، جلسة خاصة على المستوى الوزاري حول متطلبات حماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في مناطق الصراعات والحروب.

وتناولت جلسة مجلس الأمن بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، الإجراءات المطلوب إقرار تنفيذها لحماية العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية في مناطق الصراع، وردع الدول المُعيقة لعملهم أو تلك التي لا تقدم أوجه الحماية المطلوبة لهم ومحاسبة المسؤولين عن ذلك حيث يتعرض العاملون الإغاثيون لهجمات عنيفه بعضها عمدي من بعض النظم في مناطق العالم الملتهبة بالصراعات.

مجلسى الأمن الدولي مندوب موسكو مساعدة الإرهابيين المنظمات الإنسانية جهود مكافحة الإرهاب

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