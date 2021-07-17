انتشار دبابات الجيش العراقى فى شوارع بغداد بعد الكشف عن قتلة «الهاشمى»

انتشرت دبابات تابعة للجيش العراقي، اليوم الجمعة، في بعض شوارع العاصمة بغداد، بعد ساعات على كشف قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي.

ونقلت شبكة «روسيا اليوم»، عن مراسلها هناك، أن الدبابات شوهدت في شارع أبي نؤاس ومنطقة الجادرية المؤدية إلى المنطقة الخضراء، وأمام فندق بابل المطل على السفارة الأمريكية، مشيرة إلى أن هذا الانتشار تزامن مع إعلان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي عن القبض على قتلة الهاشمي.

وتٌعد هذه المرة الثانية التي تنتشر فيها الدبابات العراقية خلال شهرين، حيث انتشرت مايو الماضي على خلفية التوتر الذي شهدته العلاقة بين الحشد الشعبي ورئيس الحكومة.

واغتال مسلحين الباحث الأمني هشام الهاشمي في السادس من يوليو 2020م، أمام منزله بمنطقة زيونة شرقي بغداد.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القبض على قتلة الهاشمي، قائلًا عبر موقع «تويتر»: «وعدنا بالقبض على قتلة هشام الهاشمي وأوفينا الوعد، وقبل ذلك وضعنا فرق الموت وقتلة أحمد عبد الصمد أمام العدالة، وقبضت قواتنا على المئات من المجرمين المتورطين بدم الأبرياء».

وأضاف: «من حق الجميع الانتقاد. لا نعمل للإعلانات الرخيصة ولا نزايد، بل نقوم بواجبنا ما استطعنا لخدمة شعبنا وإحقاق الحق».

وألقت القوات الأمنية القبض على قاتل الهاشمي، ويدعى أحمد حمداوي عويد، وهو كان ضمن مجموعة مؤلفة من أربعة أشخاص نفذوا الجريمة.

والمتهم بقتل «الهاشمي» ضابط شرطة برتبة ملازم أول، واعترف بعد التحقيق بقتل «الهاشمي».

وأقر قاتل «الهاشمي» في تسجيل بثه التلفزيون بأنه أطلق أربع إلى خمس رصاصات على «الهاشمي» من مسدسه الحكومي.

وقد تجمّع قتلة «الهاشمي» في منطقة البوعيثة في بغداد، وذهبوا بدراجتين ناريتين وسيارة لتنفيذ عملية اغتيال «الهاشمي».

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان قد أعلن مطلع يوليو الحالي صدور مذكرات قبض بحق متهمين بقتلة المحلل السياسي هشام الهاشمي.