البرازيل: إعطاء 119 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا

أفادت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة بأنه تم إعطاء إجمالي 119 مليون جرعة لقاح مضادة لفيروس كورونا في البرازيل حتى الآن.

ويقدر متوسط معدل التطعيم في البرازيل بـ 12ر1 مليون جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل خمسة أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورنا في البرازيل منذ نحو 25 أسبوعا.



وظهرت أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل قبل عام و20 أسبوعا.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.



اصابات كورونا في البرازيل

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل تسجيل 52789 إصابة بفيروس كورونا و1548 حالة وفاة جديدة نتيجة مضاعفات المرض.

وأشارت إلى أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد بلغ 19 مليونا و262518 إصابة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 538942 حالة.

وتأتي البرازيل في المركز الثالث عالميا من ناحية الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وفي المركز الأول على مستوى أمريكا اللاتينية.

لقاحات كورونا حو العالم

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات التي سببتها جائحة كورونا أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة المنسوبة إلى الوباء.

وأفادت المنظمة، في تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية، بأن جائحة كورونا تسببت عام 2020 فى وفاة ثلاثة ملايين شخص سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل نحو 1.8 مليون وفاة.

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقًا لما ذكره موقع TheHealthSite.