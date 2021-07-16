القصة الكاملة.. «التضامن» تكشف تفاصيل واقعة اعتداء سائق على طفل بدار رعاية بالمنوفية

كشفت وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل واقعة ضرب طفل معاق ذهنيًا داخل دار أيتام في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للواقعة، مما أثار حالة كبيرة من السخط.

وأوضحت الوزارة، أنها أبلغت عن سائق دار رعاية الأمل بالمنوفية، والذي قام بالتعدي على طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، في الواقعة سالفة الذكر.

وأكد مصدر بالوزارة لـ"الدستور"، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية ضد السائق وخصم مرتبه ونقله إلى المخازن، مشيرا إلى أن السائق حاليا قيد التحقيقات بالنيابة.

وشهدت إحدى جمعيات الأيتام بشبين الكوم بالمنوفية واقعة اعتداء أحد الموظفين على طفل معاق ويتيم من أبناء الجمعية، بطريق وحشية داخل أحد الحمامات، ما أسفر عن إصابته بجروح ونزيف بالفم والأنف.

والتقطت كاميرات المراقبة داخل الجمعية تفاصيل الاعتداء على الطفل بطريقة وحشية لمدة دقيقتين، وأثناء محاولة موظف آخر تنظيف وجه الطفل من الدماء عاد من جديد الموظف الذي اعتدى عليه لاستكمال ضربه، ليتداول رواد مواقع التواصل الواقعة وسط غضب شديد للمقطع الذي وصفه كثيرون بأنه فعل بعيد عن الرحمة والإنسانية.

وانهالت التعليقات الغاضبة من رواد السوشيال ميديا، والتي طالبت باتخاذ الإجراءات القانونية، حيال هذا الشخص الذي يقوم بالاعتداء على الطفل المعاق، واتخاذ إجراءات صارمة، وعقوبة مشددة، لعدم تكرار ذلك.