«رجال الأعمال» تثمن جهود الحكومة فى النهوض بقطاع الكهرباء

ثمن المهندس أسامة جنيدي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية، الجهود التي قامت بها الحكومة في النهوض بقطاع الكهرباء والطاقة، وإنشاء عدد كبير من المحطات المولدة للطاقة خلال الفترة الماضية.

واقترح «جنيدي»، ضرورة ترشيد استخدام الطاقات الجديدة، وإيجاد حلول علمية للحفاظ على الطاقات المهدرة، الناتجة عن مداخن الأفران، وبعض المصانع لاستخدامها في توليد الكهرباء بدلًا من خروجها لتلويث البيئة، لافتًا إلى أن هناك دول قامت بإنشاء أدوات لتحويل تلك الطاقات المهدرة إلى توليد الكهرباء للمصانع مرة أخرى.

وأكد عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة الطاقة بالجمعية، أن كل عام طلاب كليات الهندسة بالجامعات المصرية يبدعون في مشاريع تخرجهم، ومنهم مشاريع تفيد البلد بشكل كبير، وتحافظ على البيئة وتحد من استخدام الكهرباء، مطالبًا بضرورة الاستفادة من تلك المشاريع والأبحاث العلمية، والاستعانة بها من قبل المصانع والشركات بدلًا من الاستعانة بالأبحاث والتطوير من الخارج والتي تكلفها مبالغ كبيرة جدًا.

ولفت رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إلى أنه يمكن لرجال الأعمال تمويل المشاريع البحثية للطلبة بنسب محددة، نظرًا للاستفادة التي ستقدمها للحياة العملية ومجتمع الأعمال، وتحقيق متطلبات المصانع في مواكبة وتحقيق التطوير المستمر.

وتابع «جنيدي»، أن قطاع الطاقة له أهمية كبيرة في عمليات البناء والتشييد، نظرًا لضرورة تفعيل كود الطاقة في المجمعات السكنية، كما أصبح المطور العقاري ملتزم بالاستعانة باستشاري للقيام بمراجعة المخططات الهندسية فيما يخص الكهرباء والطاقة.

وفي سياق منفصل، أكد المهندس أسامة جنيدي، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن الجمعية تتضمن تحت مظلتها كافة القطاعات الاقتصادية مثل الزراعة، صناعة، سياحة، تكنولوجيا المعلومات، و تشييد وبناء وغيرهما، وذلك من خلال لجان متخصصة بالجمعية، لافتًا إلى أن كافة اللجان تتعاون مع لجنة الطاقة بشكل دائم نظرًا لكون قطاع الكهرباء والطاقة خدمي لكافة القطاعات الأخرى.