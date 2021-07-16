مظاهرات فى إيران احتجاجًا على نقص المياه وانقطاع الكهرباء

اندلعت احتجاجات في العديد من المدن الواقعة بجنوب غرب إيران بسبب نقص المياه المستمر.

وأرسلت الحكومة وفدًا من ممثلي وزارات الداخلية والطاقة والزراعة إلى إقليم خوزستان اليوم الجمعة.

وقال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني لوكالة أنباء ايران "إرنا" الرسمية إنه من المقرر أن يطلع الوفد على الوضع على الأرض بالتعاون مع السلطات المحلية، وإيجاد حل فوري لهذه المشاكل.

وتضمنت الاحتجاجات في إقليم خوزستان، وفقًا لتقارير، شعارات سياسية ضد النظام.

وكان هناك حديث عن وقوع اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن والشرطة، وكذلك إلقاء القبض على بعض المتظاهرين.

ولم يتم تأكيد هذه المعلومات بعد بشكل رسمي.

غير أن الحكومة الإيرانية تتخوف من إمكانية انتشار هذه الاحتجاجات إلى أقاليم أخرى بالبلاد.

وحدثت انقطاعات للمياه وكذلك الكهرباء في أنحاء البلاد في الأسابيع القليلة الماضية، لكن تأثيرها كان سيئًا خصوصًا في إقليم خوزستان حيث بلغت درجات الحرارة هناك 50 درجة مئوية.

وأضرت الانقطاعات بالزراعة في الأقاليم. وتشهد إيران حاليًا موجة أخرى قاسية من الجفاف.

يذكر أنه منذ مارس الماضي، قامت وزارة الطاقة الإيرانية بترشيد توزيع الكهرباء في البلاد ومع ذلك تشهد أغلب المدن انقطاعًا واسع النطاق للتيار الكهربائي حتى في الساعات المحددة لهم بالحصول على الطاقة.

وتسبب انقطاع التيار الكهربائي المتكرر والواسع النطاق الذي اشتد في شهري يونيو ويوليو بخسائر كبيرة للقطاعين العام والخاص وساهم في تفاقم المشاكل الاقتصادية.

كما تسبب انقطاع التيار الكهربائي في تعطيل واسع النطاق للمستشفيات والورش ومحطات تجهيز الأغذية والنقل.

وشهدت مدن مختلفة من إيران تجمعات أمام دوائر الكهرباء المحلية للاحتجاج على الوضع الحالي وطالبوا باستقالة وزير الطاقة. كما هتف المتظاهرون "الموت لخامنئي" و"الموت للديكتاتور" خلال فترات انقطاع الكهرباء ليلًا.