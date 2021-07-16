الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

شباب الوادي الجديد يروون كواليس مؤتمر «حياة كريمة»

مؤتمر «حياة كريمة»
مؤتمر «حياة كريمة»

أكد كريم عبد الونيس، أحد الكوادر الشبابية بالوادي الجديد، المشارك في المؤتمر الأول للمشروع القومي "حياة كريمة" والذي أقيمت فعالياته في استاد القاهرة أمس، أنه سعيد جدا بمشاركته ضمن الوفد المشارك من المحافظة لدعم الدولة في المبادرة الإنسانية "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي منذ فترة زمنية والتي تهدف لعيش حياة كريمة مليئة بكل المتطلبات التي تخص المواطن المصري والتي ترفع من شأنه اجتماعيا ومعنويا ورفع كاهل العبئ علي المواطن الفقير.

أضاف كريم:"فخور بأنني ضمن المشاركين في هذه المبادرة والمساهمين في متابعه التنفيذ داخل القري، ومن ضمن اللمسات التي تغلغلت داخل قلوبنا حضور صاحب حادث قطار منوف بحانب الرئيس، وهذا يؤكد أهمية المواطن في شتي المجالات وعدالة الدولة المصرية تجاه كل مواطن بها ومن ضمن الأخبار الجميلة الي أطلقها الرئيس السيسي وهو اتحاد شباب الجمهورية الجديدة الذي يضم تجمع شبابى مصرى يجمع الفئات الشبابية تحت مظلة واحدة بهدف توحيد جهود العمل المجتمعى والتنموى فى إطار رؤية مصر 2030، التى تهدف لتكوين مظلة تفاعلية لشباب مصر لتعزيز الوعى الوطني.

وقالت هدير محمود، أحد الكوادر الشبابية بالمحافظة إن مؤتمر "حياة كريمة" من أفضل المؤتمرات على الإطلاق كونه يمثل جزء كبير من كيان الدولة المصرية، حيث يتمثل المؤتمر في إحياء القري الأكثر فقرا والنائية والمحرومة من الخدمات الطبية والبنية التحتية، وجعلها قري متحضره تليق بالمواطن الواحاتي الأصيل.

أضافت هدير أن المحافظة حصلت على نصيب الأسد من مشروع "حياة كريمة" لتنمية الريف حيث حظت الوادي الجديد على تطوير 28 قرية وتابع بمركز الفرافرة حتي 2024. 

أوضحت هدير أن مشاركة المحافظة في هذا المؤتمر شئ إيجابي ومفرح للشباب المشارك في هذه الفاعلية، حيث التزم الجميع بالإجراءات الإحترازية وارتداء الكمامة والالتزام الكامل بما يليق بالمؤتمر الكبير والمبهر للعالم أجمع. 

وتحدث أحمد هشام أحد أبناء الوادي الجديد المشارك في المؤتمر، لـ"الدستور"، أن الشعور بحضور المؤتمر لا يوصف فهو يوماً تاريخياً وحدث عظيم بالنسبة لنا كشباب مشارك في الفعاليات، مؤكدًا فرحة الجميع وقت إطلاق المشروع القومي "حياة كريمة" والذي يعد من أكبر الفعاليات على مستوي العالم ووصفي هذا ليس من قبيل المبالغة، فهذا المشروع العظيم لم تقم أي دولة في العالم في العصر الحديث بتنفيذه حتي الآن مضيفًا أن المشروع القومي لتنمية الريف المصري "حياة كريمة" أيقونة حقيقية للجمهورية الجديدة وهو مشروع القرن الحادي والعشرين بتكلفة مبدئية تجاوزت 700 مليار جنيه سيستفيد منها أكثر من نصف سكان مصر كمرحلة أولي وهذا سيغير شكل الريف المصري للأفضل ومستوي يليق بالمواطن المصري. 

ووصف هشام الأجواء داخل ستاد القاهرة التي كانت مليئة بالبهجة والسرور بين السادة الزوار جميعاً، حتى جاءت كلمة الرئيس السيسي، وتحديداً عندما تطرق خلال كلمته لملف الأمن القومي المصري وإذ تحولت أجواء الحفل إلي ملحمة وطنية غير مسبوقة، حيث بدأت الهتافات الحماسية بين الجميع في آن واحد تهتف برسائل دعم مطلق وتأييد مباشر للقيادة السياسة الحكيمة بحق التصرف في حماية مقدرات الدولة والأمن القومي المصري سواء داخل أو خارج البلاد، حتي أثلج الرئيس صدورنا جميعا بالحفاظ على مقدرات الدولة وعدم المساس بها مهما كلفت من ارواح فداء للوطن الذي اعطت لنا الطمأنينه بأننا دوله قوية لا يستهان بها في كل مكان بالعالم

 وبعث هشام رسالة شكر وتقدير لمحافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، على الجهد العظيم الذي بذل لتوفير أكبر قدر من الراحة للوفد المشارك بالحفل من أبناء المحافظة منذ التحرك من أرض المحافظة حتى العودة.

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الكوادر الشبابية الوادي الجديد المشارك المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمه استاد القاهرة الرئيس السيسي

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