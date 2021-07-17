رواد السوشيال ميديا يعلقون على مشاجرة حموبيكا: مش كل شوية مشاكل

تداول روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو قصير ظهر من خلاله مطرب المهرجانات حمو بيكا، وهو يتشاجر في الساحل الشمالي مع أحد الأشخاص بسبب تصادم سيارتيهما في أحد الدوارانات، وتصدر الفيديو “التريند” ليعود مطرب المهرجانات حمو بيكا إلى الأنظار من جديد أثناء قضاء عطلته الصيفية في الساحل الشمالي.

وأظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في العالم الافتراضي، اشتباك مطرب المهرجانات حمو بيكا بالأيدي مع شخص، عقب اصطدام سيارته بأخرى، أثناء مرورها بأحد الدورانات أمام بوابة 5 في مارينا بالساحل الشمالي، فاعتدى بيكا ومعه مجموعة من الشباب، بالضرب على أصحاب السيارة الأخرى، والسباب بالألفاظ البذيئة لمدة ساعة ونصف تقريبا في الشارع، بحسب ما تداوله روّاد السوشيال ميديا.



وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا في العالم الافتراضي على فيديو الشجار، فكتب وائل أنور، من رواد السوشيال ميديا: "خناقة حمو بيكا اجري يا مجدي"، ليعلق محمد علي، من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "دا تريند جديد"، وكتب كريم السيد، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا: “انت بتتخانق كده ليه يا حمو، اهدى شوية في إيه”.



واستنكر عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الألفاظ التي تلفظ بها مطرب المهرجانات حمو بيكا أثناء شجاره، قائلين: “فيه فنان محترم بيطلع الألفاظ دي، خاصًة أنه ليل فئة كبيرة من الشباب بتابعه ومتاثرة بيه، كده يتعلموا منه الشتيمة والبلطجة”.

ومطرب المهرجانات حمو بيكا، ومن معه، توجهوا إلى قسم الشرطة لحل الشجار، وطلب مطرب المهرجانات حمو بيكا تعويضا قيمته 300 ألف جنيه، وفي النهاية ارتضى بـ70 ألف جنيه بعد مفاوضات لتخفيض المبلغ.