الجمعة 16 يوليو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

محافظ الغربية: الذبح داخل المجازر بالمجان طوال فترة العيد (صور)

الذبح داخل المجازر
الذبح داخل المجازر

تابع طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود مديرية الطب البيطري لاستقبال عيد الأضحى، حيث تابع قيام الدكتور حاتم كمال مدير المديرية بالمرور على المجازر للتأكد من جاهزيتها، وتوعية الجزارين بضرورة تغطية الذبائح بالشاش للحفاظ عليها من الأتربة وحرارة الجو وتعرضها للحشرات والذباب، كما تم التنبيه بضرورة الذبح الآمن الصحيح وضرورة ذبح الأضاحي وغيرها من الحيوانات داخل المجازر حفاظاً على صحة المواطنين من الإصابة بأي أمراض وحفاظاً على البيئة من التلوث. 

وتابع المحافظ أعمال المجازر عن يومي الخميس والجمعة، حيث تم ذبح ٢١٧٧ ذبيحة (جمال ، ضأن، ماعز، أبقار، جاموس) بمجازر ( طنطا ، السنطة الجعفرية ، زفتي سنباط ، المحلة ، سمنود)، بالإضافة إلى التأكد من مدى جاهزية تلك المجازر لاستقبال الحيوانات وتنفيذ أعمال الذبح في بيئة نظيفة، ووجه محافظ الغربية بضرورة جاهزية المجازر لاستقبال أهالي المحافظة خلال أيام عيد الأضحى المبارك بالمجان وتوفير استراحة استقبال لهم وتوفير كافة وسائل الراحة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلى هامش الاستعدادات، قام أطباء مجازر محافظة الغربية باستقبال طلاب الفرقة الرابعة بكليات الطب البيطري لتدريبهم على أعمال المجازر، وذلك في إطار التعاون بين كليات الطب البيطري بجامعات (كفر الشيخ، المنصورة وبنها) ومديرية الطب البيطري بالغربية.

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