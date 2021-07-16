زيادة حالات كورونا بجميع الولايات الأمريكية لأول مرة منذ يناير

أظهرت بيانات حديثة أن هناك زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع الولايات الأمريكية الخمسين للمرة الأولى منذ شهر يناير الماضي.

ووفقا للأرقام الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، التي ترصد تطور الجائحة، والتي نشرت اليوم الجمعة، فإن المعدل اليومي للإصابات الجديدة في الولايات المتحدة على مدار الأسبوع الماضي بلغ في المتوسط 26448، بارتفاع بلغ 67% عن الأسبوع السابق.

وتراوحت نسب الزيادة ما بين 5% في ولاية مونتانا و 155% في ولاية فيرمونت.

يذكر أن آخر مرة زادت فيها حالات الإصابة ما بين أسبوع وآخر في جميع الولايات الخمسين كانت في يناير الماضي قبل يوم واحد من وصول الولايات المتحدة إلى ذروة أعداد المصابين بأكثر من 251 ألف حالة جديدة يوميا.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 189 مليونا و24 ألفا و605 حالات.

وذكرت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و68 ألفا و772 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و977 ألفا و713 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 608 آلاف و406 حالات.. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونا و26 ألفا و829 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 412 ألفًا و531 حالة.