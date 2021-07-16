الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تعتمد لقاح موديرنا للتطعيم ضد كورونا في البلاد

موديرنا
موديرنا

اعتمدت وزارة الصحة في السعودية، اليوم، لقاح "موديرنا" للتطعيم ضد فيروس كورونا، وبذلك يصل عدد اللقاحات المعتمدة في المملكة إلى 4 لقاحات.
وأوضحت الوزارة أن لقاح "موديرنا" يؤخذ على جرعتين عن طريق الحقن في العضد ويفصل بين الجرعتين الأولى والثانية 42 يوما.

وأكدت أنه فعال للوقاية والحماية من فيروس كورونا المستجد.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية وافقت على تسجيل لقاح "موديرنا" ‎وذلك بعد تقديم طلب تسجيله من الشركة المصنعة لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة العربية السعودية من استيراد اللقاح واستخدامه.
كما حثت الصحة السعودية الجميع على التسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأوضحت أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة هي 4 لقاحات فقط وهي "أسترازينيكا" "فايزر" و"جونسون آند جونسون" إضافة إلى لقاح "موديرنا"، مبينة أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وبينت أنَّ لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة العربية السعودية.
وأكدت أن أخذ الجرعة الثانية من اللقاح يعطي مناعة أكبر وأفضل للجسم، ويحمي من التحورات التي تطرأ على الوباء، مشيرة إلى أن الجرعة الثانية تؤخذ بعد 42 يوما، ولا تفقد الجرعة الأولى مفعولها إذا زادت المدة.

وفي سياق متصل، كانت قد اعلنت وزارة الصحة السعودية توزيع أكثر من 20 مليون جرعة من لقاح كورونا تم إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق المملكة.
كان وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، صرح لقناة "العربية" الشهر الماضي، بأن 14 مليون شخص في المملكة تلقوا جرعة واحدة من اللقاح.

وأضاف الربيعة: "سنبدأ بإعطاء الجرعة الثانية من اللقاح حال توفره بكميات كبيرة"، مؤكداً حرص قيادة المملكة على توفير اللقاحات عالية الفعالية.
وفي نهاية مايو الماضي، أعلنت السعودية أن 40% من السكان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا حتى ذلك الوقت، في سياق توزيع اللقاحات لاستعادة الحياة الطبيعية والتعامل مع الجائحة.

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