البيت الأبيض: فلوريدا تسجل 20% من إجمالى الإصابات بكورونا

أعلن مسئول في البيت الأبيض أن ما يقرب من 20 في المائة من الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد يتمركز في ولاية فلوريدا وحدها.

وقال منسق الاستجابة لفيروس "كورونا" في البيت الأبيض، جيف زينتس، اليوم الجمعة، إن "أربع ولايات فقط شكلت أكثر من 40 في المائة من إجمالي جميع الحالات التي سجلت الأسبوع الماضي، وأن حالة من كل خمس حالات تسجل في فلوريدا وحدها".

وأشارت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية إلى أن حالات الإصابة تتزايد في جميع أنحاء البلاد، حيث ينتشر "متحور دلتا" بسرعة كبيرة خاصة في المناطق ذات معدلات التطعيم المنخفضة.

وقال زينتس: "من المرجح أن نستمر في مواجهة زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأسابيع المقبلة، حيث تتركز هذه الحالات في المجتمعات ذات معدلات التطعيم الأقل".

وتشهد فلوريدا بعضًا من أعلى معدلات دخول المستشفيات والإصابات الجديدة والوفيات في البلاد.

وتراجعت الأرقام في وقت سابق مع توفر التطعيمات لكنها ارتفعت في الآونة الأخيرة.

كورونا حول العالم

ذكرت جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في العالم ارتفع إلى 189 مليونا و24 ألفا و605 حالات.

وذكرت الجامعة، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم السبت، أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في العالم ارتفع إلى 4 ملايين و68 ألفا و772 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر تضررا من جراء تفشي الوباء، حيث ارتفع إجمالي الإصابات إلى 33 مليونا و977 ألفا و713 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس 608 آلاف و406 حالات.. فيما تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث عدد الإصابات والتي بلغت 31 مليونا و26 ألفا و829 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 412 ألفًا و531 حالة.