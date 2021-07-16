الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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مصر

وكيل «تضامن المنوفية» يكشف تفاصيل واقعة الاعتداء على طفل بدار رعاية

دار الامل
دار الامل

كشف إمام فوزي مدير مديرية التضامن الاجتماعي، بمحافظة المنوفية، تفاصيل واقعة اعتداء موظف على طفل بدار رعاية الأمل، بشبين الكوم، والتي أثارت جدلا كبيرا خلال الساعات الأخيرة.

 وقال "فوزي"، لـ"الدستور": ترجع الواقعة إلى تصادف وجود سائق يعمل بالدار يتبع دوره في الحصول على وجبة الغذاء مع طفل يعاني من تأخر ذهني، حيث قام الطفل بأعمال استفزت الموظف الذى قام بالاعتداء عليه.

وأضاف فوزى،  أنه تم عمل محضر بالواقعة وإنذار الموظف بالفصل، وتم نقله إلى المخازن وخصم ثلث راتبه حتى لا ينقطع مصدر رزقه، خاصة وأن لديه أسرة وأطفال لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق.

وأشار مدير مديرية التضامن بمحافظة المنوفية، إلى أن الدار تتبع جمعية الرحمة وتم افتتاحها مؤخرا وتضم 54 طفلا فى سن 8 إلى 18 سنة.

وأثار مقطع فيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتداء موظف على طفل معاق داخل إحدى جمعيات الأيتام بشبين الكوم في المنوفية بطريقة وحشية. 

وشهدت إحدى جمعيات الأيتام بشبين الكوم بالمنوفية واقعة اعتداء أحد الموظفين على طفل معاق ويتيم من أبناء الجمعية، بطريق وحشية داخل أحد الحمامات، ما أسفر عن إصابته بجروح ونزيف بالفم والأنف. 

والتقطت كاميرات المراقبة داخل الجمعية تفاصيل الاعتداء على الطفل بطريقة وحشية لمدة دقيقتين، وأثناء محاولة موظف آخر تنظيف وجه الطفل من الدماء عاد من جديد الموظف الذي اعتدى عليه لاستكمال ضربه، ليتداول رواد مواقع التواصل الواقعة وسط غضب شديد للمقطع الذي وصفه كثيرون بأنه فعل بعيد عن الرحمة والإنسانية. 

وأكدت مصادر أمنية، لـ"الدستور"، أن أجهزة الأمن تقوم بفحص الفيديو من قبل ضباط المباحث والتحقق من ملابسات الواقعة.

 

مواقع التواصل الاجتماعي فريق التدخل السريع رئاسة مجلس الوزراء الدكتورة نيفين القباج الخط الساخن الشكاوي الحكومية الموحدة

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