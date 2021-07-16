الصين تتعهد بدفع مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار للدول النامية لمكافحة كورونا

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينج، بدفع مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار للدول النامية لمكافحة كوفيد-19 خلال اجتماع افتراضي طارئ وغير مسبوق لقادة دول منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «ابيك».

وقال شي إن الأموال الإضافية التي تأتي بعد تعهد مماثل في مايو تهدف الى «دعم استجابة بلدان نامية أخرى لكوفيد-19 ودعم التعافي الاقتصادي والاجتماعي»، وفق وكالة «شينخوا» الصينية للأنباء. ولفت خلال كلمته عبر الفيديو الى أن الصين أمدت الدول النامية بأكثر من 500 مليون لقاح كوفيد.

ومن جهتها، ودعت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا آردرن القادة الـ 21 لدول «ابيك» الى هذا الاجتماع الافتراضي غير المسبوق قبل أقل من خمسة أيام فقط للتعامل مع قضايا طارئة ناتجة عن الجائحة.

ومن المقرر أن تستضيف آردرن في نوفمبر القمة السنوية للمنتدى، لكنها اعتبرت أن الظروف الاستثنائية الناجمة عن كوفيد-19 تجعل من الضروري التصدي لقضايا تتطلّب معالجة فورية، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

ويشارك في هذا الاجتماع الذي بدأ مساء الجمعة بتوقيت بكين الرئيسان الأميركي جون بايدن والروسي فلاديمير بوتين.

قال وزير خارجية الصين، وانغ يي، إن إحدى مهام التعاون العملي بين بلاده وروسيا، هي المواجهة المشتركة لوباء كوفيد، والتعاون في مكافحة "الفيروس السياسي".

وأضاف الوزير الصيني، في لقاء مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، اليوم: "يجب على الجانبين التعاون مع المجتمع الدولي في مجال التطعيم ومكافحة فيروس كورونا المستجد، وتعزيز الوحدة والتعاون في مكافحة الفيروس السياسي".