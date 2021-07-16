الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التضامن في واقعة «الطفل المعاق»: «خصم وإنذار بالفصل للسائق»

التعدي على طفل بدار
التعدي على طفل بدار أيتام في المنوفيه

أكد إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية أن واقعة الاعتداء على طفل داخل دار الأمل بشبين الكوم صحيحة، لافتة إلى أن الواقعة مرفوضة شكلاً وموضوعًا، مؤكدًا أن إدارة الجمعية المسؤولة عن الدار اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة وحررت محضر في قسم الشرطة.

أضاف وكيل التضامن الاجتماعي أن أحد السائقين العاملين بالدار هو الذي قام بالاعتداء على الطفل بسبب قيام الطفل "بقلع بنطلونه" أمام المشرفات، مضيفًا أن الطفل صاحب الواقعة والذي تم الاعتداء عليه بالضرب مريض بتأخر ذهني وعقلي، لكن الواقعة مرفوضة شكلاً وموضوعًا، مشددًا علي أن الدار اتخذت قرارًا بخصم ثلث راتب السائق صاحب الواقعة، وتوحيه إنذار بالفصل.

وأثار مقطع الفيديو غضب رواد مواقع التواصل بعد اعتداء موظف على طفل معاق داخل إحدى جمعيات الأيتام بشبين الكوم في المنوفية بطريقة وحشية.

مواقع التواصل محافظة المنوفية سائق التضامن التضامن الاجتماعي تصريح مقطع فيديو

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

القبض على الموظف المتهم بالتعدى على طفل من ذوى الهمم بدار أيتام فى المنوفية

رسمياً.. الزمالك يتخذ أول إجراء قانونى ضد فرجانى ساسى

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى و23 يوليو

الباز: معز مسعود وأمثاله يساعدون فى الإحياء الرابع لجماعة الإخوان

70 ألف جنيه تعويضًا.. تفاصيل خناقة حمو بيكا فى الساحل الشمالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة تبادل أسرى.. مصر تكثف تحركاتها بين حماس وإسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري