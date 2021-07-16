التضامن في واقعة «الطفل المعاق»: «خصم وإنذار بالفصل للسائق»

أكد إمام فوزي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة المنوفية أن واقعة الاعتداء على طفل داخل دار الأمل بشبين الكوم صحيحة، لافتة إلى أن الواقعة مرفوضة شكلاً وموضوعًا، مؤكدًا أن إدارة الجمعية المسؤولة عن الدار اتخذت كافة الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة وحررت محضر في قسم الشرطة.

أضاف وكيل التضامن الاجتماعي أن أحد السائقين العاملين بالدار هو الذي قام بالاعتداء على الطفل بسبب قيام الطفل "بقلع بنطلونه" أمام المشرفات، مضيفًا أن الطفل صاحب الواقعة والذي تم الاعتداء عليه بالضرب مريض بتأخر ذهني وعقلي، لكن الواقعة مرفوضة شكلاً وموضوعًا، مشددًا علي أن الدار اتخذت قرارًا بخصم ثلث راتب السائق صاحب الواقعة، وتوحيه إنذار بالفصل.

وأثار مقطع الفيديو غضب رواد مواقع التواصل بعد اعتداء موظف على طفل معاق داخل إحدى جمعيات الأيتام بشبين الكوم في المنوفية بطريقة وحشية.