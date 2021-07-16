حزمة إجراءات احترازية فى المسجد الحرام لمنع تفشى كورونا

أطلقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حزمة إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين قاصدي بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وخصصت الرئاسة فريقًا من المتخصصين لمتابعة الأعمال اليومية، وجميعهم لخدمة المسجد الحرام وتطبيق التباعد الاجتماعي داخل الحرم، حيث يوجد بالمسجد الحرام ٢٦٢ مدخلًا تقدم خدماتها لقاصدي بيت الله الحرام منها ١٣ مدخلًا للأشخاص ذوي الإعاقة، ويبلغ عدد الأبواب المفتوحة على مدى الـ24 ساعة 69 بابًا خلال الأيام الستة من الأسبوع، وفي يوم الجمعة يضاف إليها 15 بابًا آخر.

وأوضح مساعد مدير الشئون الخدمية بالمسجد الحرام فهد الجعيد، أنه تم رفع عمليات غسيل الحرم لـ (١٠) مرات يوميًا يتم خلالها غسل المسجد الحرام، وصحن المطاف، والساحات الخارجية، وبمشاركة أكثر من (٣٥٠٠) عامل وعاملة تم تأهيلهم، حيث يتم استخدام أجود أنواع المطهرات والمعقمات الصديقة للبيئة والتي تم جلبها خصيصًا للمسجد الحرام.

ووضعت الرئاسة العامة لشئون الحرمين، عبر وكالاتها خطة متقنة تمكن الحجاج من إتمام شعائرهم بكل يسر وسهولة عبر منظومة من الخدمات المتكاملة، وحزم من البرامج والخدمات التي تراعي استمرار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين الحجاج .

من ناحية أخرى أعلنت وكالة الشئون الفنية والخدمية بالمسجد الحرام جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن بتهيئة منظومة تعقيم متكاملة لموسم حج هذا العام، حيث جهزت إدارة الوقائية ومكافحة الأوبئة أكثر من 450 مضخة تعقيم ‏وأكثر من 30 معدة لتعقيم الأسطح والأجواء وأكثر من 500 صبانة إلكترونية وتعقيم الأيادي التي تأتي ضمن استعدادت الإدارة لموسم حج هذا العام ١٤٤٢ هـ، كما تم تجهيز أكثر من ١٥ ألف لتر تستخدم يوميًا من المعقمات لتعقيم جنبات البيت العتيق مع إمكانية زيادتها إذا دعت الحاجة.

فيما تم تجهيز أكثر من ٧٠ كاميرا حرارية لعمليات الفرز البصري ليتم وضعها على جميع مداخل المسجد الحرام بمسارات متعددة ومحددة يتم رسمها من قبل المختصين لتحقيق التباعد الجسدي أثناء عمليات الفحص، وتستطيع الكاميرات فحص من ٦ إلى ٨ أشخاص في الثانية الواحدة.

كما أمنت إدارة العربات نحو٣٠٠٠ عربة كهربائية، و٥٠٠٠ عربة يدوية، ويتم حجز العربة الكهربائية عن طريق تطبيق تنقل أو عبر نقاط البيع في الصفاء.

اجراءات احترازية بالمسجد الحرام

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