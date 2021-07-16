«المصالحة الافغانية»: لدينا الرغبة كحكومة في التوصل إلى مصالحة مع طالبان

قال مسؤول بهيئة المصالحة الأفغانية، الجمعة، إنه لدينا الرغبة كحكومة في التوصل إلى مصالحة مع طالبان.⁧‫

أشار مسؤول بهيئة المصالحة الأفغانية، وفق لقناة العربية الاخبارية، وفدا التفاوض وصلا إلى الدوحة والمحادثات تبدأ غدا.

واستعادت القوات الأفغانية معبرا حدوديا على باكستان من سيطرة طالبان، ويأتي هذا بالتزامن مع محاولات الحركة للاستيلاء على معقل زعيم الحرب المناهض لطالبان عبد الرشيد دوستم.

العملية الجديدة شنها الجيش الأفغاني للسيطرة على معبر حدودي رئيسي مع باكستان، بعدما استولت حركة طالبان على معبر سبين بولداك الأربعاء الماضي، وبعد معارك بين الطرفين في المدينة التي تحظى بأهمية استراتيجية للحركة، تمكنت قوات الجيش من استعادة السيطرة على المعبر الحدودي، وسط ترحيب من السكان.