النيابة تحقق مع متهم جديد في قضية «عفاريت الآثار»

تستمع نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية إلى أقوال متهم جديد في واقعة اتهام رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية الآثار الكبرى.

وتبين أن المتهم يدعى «ع.ع» من محافظة المنيا حيث تبين أنه توجد محادثات بينهم حول عمليات التنقيب عن الآثار، وقررت النيابة حجزه على تحريات المباحث.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل عملية القبض على البرلماني السابق علاء حسانين والمعروف إعلاميًا بـ"نائب الجن والعفاريت" و16 آخرين في قضية الآثار الكبرى على التي دخلت يومها السادس عشر.

عقب سماع أقوال المتهمين، تم تتبع آخرين كان على رأسهم عز الدين حسانين، شقيق البرلماني السابق، والذي تضمنت اعترافاته إدانة رجل الأعمال حسن راتب.

وبسبب تشعّب جريمة الآثار الكبرى وظهور أدلة جديدة خلال التحقيق، جرى القبض على رجل الأعمال حسن راتب، بتهمة تمويل عمليات التنقيب عن الآثار وتهريبها خارج البلاد والاتجار فيها، ثم توالت عمليات الضبط على سائق شارك المتهمين في التنقيب ليصبح بذلك المتهمين في القضية 20 متهمًا وجميعهم حاليًا مجدد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة قد قرر، الأربعاء، حبس رجل الأعمال حسن راتب في اتهامه بتمويل "نائب الجن" وآخرين للتنقيب عن الآثار وتكوين تشكيل عصابي للاتجار فيها بمصر القديمة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

تم إجراء الجلسة عبر تقنية "الفيديو" بين القاضي والمتهم من سجن 15 مايو المركزي تبعًا للإجراءات الوقائية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة أطراف منظومة التقاضي.

وظهر حسن راتب في النيابة مرتديًا جلبابًا أبيض وممسكًا بيده "سبحة" وسط حراسة أمنية مشددة وعقب إدخاله غرفة التحقيقات في الثانية عشرة ظهرًا، أنكر معرفته بالمتهمين، مشيرًا إلى تعرفه على علاء حسانين داخل حلقة ذكر، وأنه سبق واتهمه بالنصب عليه عددًا من المرات مع وجود خلافات مالية بينهما.

وواجهت النيابة العامة رجل الأعمال بأقوال شقيق البرلماني السابق علاء حسانين، واعترافاته عن عمليات تنقيب الآثار واتهامه بتمويله بملايين الجنيهات، لكنه أنكر معرفته بالمتهمين وتمويلهما.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل الأعمال حسن راتب تنفيذًا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديًا في عمليات التنقيب عن الآثار.

وكشفت تحقيقات النيابة عن عمليات تمويل بملايين الجنيهات قدمها حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن قيام رجل الأعمال حسن راتب بدفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وأوضحت التحقيقات أن «نائب الجن والعفاريت» سبق اتهامه في 4 قضايا مماثلة من بينها قضية نصب واحتيال على رجل أعمال شهير يمتلك قناة فضائية.

أضافت التحقيقات أن «نائب الجن» يتزعم عصابة للاتجار في الآثار، ويقوم بتمويل وتوفير الدعم اللازم للعصابة وتجميع القطع الأثرية تمهيدًا لتهريبها.

كانت معلومات وردت لقطاع أمن القاهرة عن قيام تشكيل عصابي بنهب ثروات الوطن والاتجار بالآثار واعتزام تهريب القطع الأثرية خارج البلاد بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالتنقيب في عدة محافظات من بينها القاهرة والجيزة وتجميع القطع الأثرية داخل أحد المخازن؛ تمهيدًا لبيعها وتهريبها خارج البلاد وعلى الفور تم تشكيل فرق بحث مكبرة لكشف الملابسات وملاحقة المتهمين.

وبالعرض على النيابة، أمرت بضبط وإحضار المتهمين فى الواقعة وإعداد مأمورية أمنية داهمت أوكار المتهمين، وعثرت على كمية كبيرة من القطع الأثرية تقدر بنحو 201 قطعة