تنسيقية شباب الأحزاب: «حياة كريمة» من أضخم المشروعات التنموية

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن "حياة كريمة" تعد واحدًا من أضخم المشروعات التنموية، وتساهم بشكل جذري في حياة سكان الريف ورفع جودة الحياة في مصر بشكل عام.

وأضافت أميرة صابر، أن حياة كريمة تستهدف تغيير جذري لكل التفاصيل اليومية في حياة المواطنين قاطني القري المستهدفة من صرف صحي، و رصف طرق، وبناء مدارس، وتوصيل إنترنت فائق السرعة وغيره، مشيرة إلى أنه مشروع قومي واحد يستهدف أكثر من نص سكان مصر في رؤية واضحة لإعادة توزيع البشر والإمكانات الاقتصادية للبلد.

جدير بالذكر، أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019، ثم تحولت لمشروع قومي في مقتبل عام 2021، يهدف إلى سد الفجوات التنموية في القرى والمراكز المستهدفة، و البالغ عددها 4685 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وري، وتموين، وزراعة وثقافة، وبنية تحتية، وبيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة، وذلك لضمان استدامة التنمية في القرى والمراكز المستهدفة.

وتتلخص أهداف مبادرة "حياة كريمة" في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.