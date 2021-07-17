السبت 17 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب: «حياة كريمة» من أضخم المشروعات التنموية

النائبة أميرة صابر
النائبة أميرة صابر

قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن "حياة كريمة" تعد واحدًا  من أضخم المشروعات التنموية، وتساهم بشكل جذري في حياة سكان الريف ورفع جودة الحياة في مصر بشكل عام.

وأضافت أميرة صابر، أن حياة كريمة تستهدف تغيير جذري لكل التفاصيل اليومية في حياة المواطنين قاطني القري المستهدفة من صرف صحي، و رصف طرق، وبناء مدارس، وتوصيل إنترنت فائق السرعة وغيره، مشيرة إلى أنه مشروع قومي واحد يستهدف أكثر من نص سكان مصر في رؤية واضحة لإعادة توزيع البشر والإمكانات الاقتصادية للبلد.

جدير بالذكر، أن مبادرة حياة كريمة هي مبادرة رئاسية أطلقها  الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2 يناير 2019، ثم تحولت لمشروع قومي في مقتبل عام 2021، يهدف إلى سد الفجوات التنموية في القرى والمراكز المستهدفة، و البالغ عددها 4685 قرية باستثمارات تُقدر بـ 700 مليار جنيه تسهم في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل سكن كريم، وصحة، وتعليم، وري، وتموين، وزراعة وثقافة، وبنية تحتية، وبيئة نظيفة، ومجتمعات منتجة، وذلك لضمان استدامة التنمية في القرى والمراكز المستهدفة.

وتتلخص أهداف مبادرة "حياة كريمة" في الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر الأكثر احتياجًا في القرى الفقيرة، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل وتعظيم قدراتها الإنتاجية بما يسهم في تحقيق حياة كريمة لهم، وتنظيم صفوف المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينه وبين كافة مؤسسات الدولة، والتركيز على بناء الإنسان والاستثمار في البشر، وكذلك تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في بناء الإنسان وإعلاء قيمة الوطن.

النائبة أميرة صابر مجلس النواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين حياة كريمه المشروعات التنموية جودة الحياة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الرئيس الذى حقق أهداف الثورة

الأكثر قراءة

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

القبض على الموظف المتهم بالتعدى على طفل من ذوى الهمم بدار أيتام فى المنوفية

القصة الكاملة.. «التضامن» تكشف تفاصيل واقعة اعتداء سائق على طفل بدار رعاية بالمنوفية

تاريخ وقفة يوم عرفة 2021.. وعيد الأضحى المبارك

رسمياً.. الزمالك يتخذ أول إجراء قانونى ضد فرجانى ساسى

قاعدة حميميم تحذر من استفزازات للمسلحين فى سوريا يوم تنصيب الأسد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لا تولد قبيحًا أو حساسًا أو منطويًا

ماجد حبته

هل يحكم «الإخوان» أفغانستان؟!

محمد عبد العزيز

الإعلام الرياضى.. بين العقل والجنون

بسنت حسن

قصة حياة في إعلان وجنازة عسكرية لأم الأبطال

عبد الرحيم طايع

إثيوبيا وإفساد موسيقى خرير المياه

د.كريمة الحفناوى

نيلنا حياتنا فلنحافظ عليه ونحميه

مؤمن المحمدي

أهلي وزمالك

مدحت بشاى

في انتظار استضاءات التنوير

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة تبادل أسرى.. مصر تكثف تحركاتها بين حماس وإسرائيل

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته فى وقف التطهير العرقى بالقدس

الأمم المتحدة: إسرائيل هدمت 474 مبنى فلسطينيا منذ بداية العام الجاري