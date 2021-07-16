صحيفة سعودية تبرز كلمة السيسي في حياة كريمة: «بلاش هري»

فرحة عارمة سيطرت على المصريين بعد المؤتمر الأول لمؤسسة حياة كريمة الذي انطلق أمس، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وسط حضور جماهيري من المشاركين في مبادرة حياة كريمة والتي تعمل على تطوير القرى المصرية بهدف الارتقاء بحياة المواطنين.

وأبرزت صحيفة الشرق الأوسط السعودية المؤتمر الأول لحياة كريمة وكلمة الرئيس السيسي به تحت عنوان "بلاش هرى".. السيسي مطمئناً المصريين بشأن أزمة سد النهضة، مشيرة إلى تحذيرات الرئيس بشأن المساس بأمن مصر القومي واعتبر ذلك خط أحمر، ولا يمكن اجتيازه شاء من شاء وأبى من أبى».

أشارت الصحيفة السعودية إلى ما قاله الرئيس السيسي مازحا المصريين: "بلاش هري.. ومتقلقوش ولا تسمعوا كلام حد"، في إشارة إلى حالة القلق الشعبي من أزمة سد النهضة.

كان عشرات الآلاف من المواطنين من مختلف محافظات مصر قد حضروا إلى استاد القاهرة أمس الجمعة للاحتفال جنبا إلى جنب مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بانطلاق المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، وسط فرحة كبيرة من المواطنين البسطاء بما فعلته الدولة لهم من نقلهم من منازل بسيطة إلى أماكن توفر لهم حياة كريمة.

كما تصدرت مبادرة حياة كريمة محركات البحث على جوجل ووسائل التواصل على مدار الساعات الماضية، حيث استعرض المواطنين إنجازات أعضاء المبادرة وما حققوه على أرض الواقع على قرى ومراكز مصر من تحويلها إلى أرض فقيرة إلى منازل ومستشفيات وتعليم يليق بحياة كريمة لكل مواطن مصري، وهو ما وعد به الرئيس السيسي منذ اليوم الأول لتوليه الحكم.