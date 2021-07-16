سارة شريف تكتب: هل كان ممكنًا منع حرب لبنان الثانية؟

فى مثل هذه الأيام، قبل ١٥ عامًا، اندلعت حرب تموز أو لبنان الثانية، الحديث عنها يجب ألا يكون من النهاية، كفى حديثًا عن الأسطر الأخيرة، شبعنا تحليلًا عن الفائز والخاسر، كلنا نعرف أن ثمة حروبًا لا يمكن الانتصار فيها بشكل مطلق، أو الهزيمة فيها بشكل فادح. فطالما كانت الأهداف غير واضحة فالنتائج ستكون محل شك. وستتغير الصورة إذا نظرت لها من أى جانب.

السطر الأخير من قصة حرب تموز يقول إن الهدوء على الحدود- باستثناء بعد الحوادث الأمنية من حين لآخر- يعنى أن كلا الطرفين «إسرائيل وحزب الله» لم يريدا حربًا لبنانية ثالثة، وأن الردع تحقق، وأنها الحرب التى منعت حروبًا أخرى، ولهذا فهى نجحت نسبيًا، هذه هى الصورة العامة، لكن التفاصيل مختلفة. السطر الأول من قصة الحرب أكثر أهمية من نهايتها. ويطرح هذا السؤال الحيوى فى إسرائيل: هل كانت هذه الحرب مهمة فعلًا؟ وهل تحقق «الهدوء» كان يمكن تحقيقه بثمن أقل من الثمن الذى تم دفعه؟ هل ابتعاد حزب الله عن الحدود الإسرائيلية والهدوء الخادع، كان يمكن تحقيقه بدون الميزان الدموى لحرب استمرت ٣٣ يومًا، أسفرت عن ١٦٥ قتيلًا من المدنيين والجنود، و٢٦٢٨ جريحًا من إسرائيل، وتكلفت ١٣ مليار شيكل، وأيامًا من الرعب قُصفت خلالها من دون توقف الجبهة الداخلية من الشمال حتى تل أبيب، من «المحميات الطبيعية» إلى القرى والبلدات، من وراء الحدود، ومن مخابئ وأنفاق حزب الله، التى جرى إعدادها بدأب خلال السنوات الخمس التى أعقبت الانسحاب الإسرائيلى من جنوب لبنان. هل كانت هناك فرصة لإسرائيل لوقف هذه الحرب، وتندم الآن على تفويتها؟

الحروب تعتبر أحداثًا عسكرية، نعم، هذا صحيح، لكنها أولًا وقبل كل شىء أحداث سياسية، فهى تأتى نتيجة فشل السياسة. فى حرب لبنان الأولى رأى كثيرون أنها كانت «حربًا اختيارية»، أى كان لها بديل سياسى، فهل هذا هو الحال فى حرب لبنان الثانية؟

نقطة انطلاقة الحرب كانت أحداث ١٢ يوليو، ذلك اليوم الذى نجح فيه حزب الله فى مفاجأة دورية للجيش الإسرائيلى كانت تمر بالقرب من الحدود مع لبنان، وخطف جنديين وقتل ثلاثة وجرح ثلاثة آخرين، وترافقت عملية الخطف مع إطلاق صواريخ أرض- أرض على المستوطنات فى شمال إسرائيل. جاء هذا بعد مرور شهر على خطف الجندى جلعاد شاليط على الحدود مع قطاع غزة.

حسن نصر الله، أخطأ فى تقديراته «مثلما صرح لاحقًا» واعتقد أن رد إسرائيل على حادثة الحدود سيكون معتدلًا فى ضوء تحول اهتمام الجيش الإسرائيلى بقطاع غزة.

بالنسبة لإسرائيل كان هناك أكثر من سابقة على خطف الجنود، عام ٢٠٠٠، ومحاولات الخطف التى حدثت فى ٢٠٠٥-٢٠٠٦، وجلعاط شاليط، فكان لا بد من رد إسرائيلى قوى وإلا ستستيقظ تل أبيب يوميًا على حوادث خطف. وهو ما يعنى أنها كانت حرب ضرورة لإسرائيل.

العودة لهذه اللحظة الحرجة، تجعلنا نفهم أن استخدام القوة فى حينه كان أمرًا لا يمكن منعه.

الأهم كان اليوم التالى للحرب، بعد مرور ١٥ عامًا يمكننا أن نحكم، بأن الطرفين لا يريدان حربًا لبنانية ثالثة، ولكنهما فى نفس اللحظة يستعدان لها، لأنها إذا اندلعت ستكون «أم الحروب» أو الحرب التى ستدمر كل شىء.

إسرائيل ستطلق صواريخها على لبنان، وليس فقط مواقع حزب الله، والأخير يتوعد بضرب العمق الإسرائيلى دون توقف. ولهذا فربما ذكريات حرب تموز هى ما تمنع تلك الكارثة الآن. لم يكن ممكنًا منع حرب لبنان الثانية، لكنها كانت ضرورة لوقف حروب أخرى.