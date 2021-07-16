« نقلة تاريخية».. المكرمون من الرئيس السيسي فى حفل «حياة كريمة» يتحدثون

شهدت فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة»، أمس، باستاد القاهرة الدولى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، تكريم عدد من النماذج الناجحة من العاملين بالمشروع القومى لتطوير الريف المصرى.

حضر الفعالية عدد من مسئولى الدولة، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع أكثر من ١٥ ألف مواطن، يمثلون جميع طوائف الشعب، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلى المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية.

واحتفى الحضور بأعمال المبادرة التى أطلقها الرئيس فى عام ٢٠١٩، ثم تحولت إلى مشروع قومى فى العام الماضى، وتسعى لتغيير الوجه الحضارى للريف المصرى.

وفى السطور التالية، يتحدث عدد من المكرمين من الرئيس عن جهودهم المضنية خلال أعمال المبادرة.

محمد على جبر: حضور والدتى لانشغالى فى العمل

قال محمد على جبر، معاون محافظ بنى سويف منسق مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة، إن اليوم الذى تسلمت والدته فيه جائزة تكريمه من الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية هو أسعد أيام حياته، لافتًا إلى وجوده فى ذلك الوقت بأحد مواقع العمل بالمبادرة، داخل مجمع مدارس الرياض التابعة لمركز ناصر بمحافظة بنى سويف.

وأضاف «جبر» أنه حين أبلغوه بالتكريم لم يجد أفضل من والدته لتتسلم الجائزة من الرئيس، معبرًا عن فخره لكونه أحد أفراد هذه المبادرة الرئاسية العظيمة التى ستغير شكل وملامح الريف المصرى.

وتسلمت السيدة ورد اليمن عبدالعظيم جائزة التكريم، الخاصة بنجلها محمد، من الرئيس، أمس الأول، خلال الاحتفالية.

محمد رأفت: السيسى مؤمن بتولى الشباب المناصب القيادية

قال محمد رأفت، معاون محافظ كفرالشيخ رئيس وحدة التعاون الدولى مدير المكتب الفنى منسق حياة كريمة بالمحافظة، إن تكريم الرئيس جاء بعد مجهود وتعب عدة أشهر للنهوض بالريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية، والعمل على تذليل العقبات بالاشتراك مع كل الأجهزة المعنية لتحقيق ذلك، معتبرًا أن تكريم الرئيس جاء تتويجًا لهذا الجهد المبذول من فريق العمل.

وأضاف «رأفت» أن السيسى مؤمن بفكرة تولى الشباب المناصب القيادية وتمكينهم من أجل تحقيق ذلك، ولعل أكبر دليل على ذلك تدريب الشباب فى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين، لافتًا إلى أن تكريم الرئيس للشباب إشارة قوية لهم بضرورة العمل، وأن مجهودهم لن يضيع هدرًا.

وذكر أن مبادرة «حياة كريمة» أصبحت هى عنوان مصر الجديد للتنمية وينظر إلينا العالم بكل فخر، مشددًا على أن تكريم الرئيس سوف يدفعه للعمل ليلًا ونهارًا ليكون عند حسن ظن الرئيس والمواطنين، وسوف يظهر ذلك جليًا فى تنفيذ المبادرة الرئاسية فى القرى التى وصلت نسب التنفيذ فيها إلى مستويات متقدمة.

ريمون صفوت: المشروع نقلة تاريخية فى شكل القرى.. وإحساسى لا يوصف

قال المهندس ريمون صفوت شفيق، مسئول بإدارة التحول الرقمى بديوان محافظة المنيا، الذى كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه لم يكن يعلم بأمر التكريم، وفوجئ بدعوته لحضور مؤتمر «حياة كريمة»، قبل انعقاده بيومين، مؤكدًا أن الكلمات لا يمكن أن تصف إحساس وقوفه أمام الرئيس السيسى للاحتفاء بمشروع القرن «حياة كريمة».

وأضاف «شفيق»: «جرى تعيينى بديوان عام المحافظة فى عام ٢٠٠٨، وأقيم فى المنيا، وكانت مهمتى متابعة المشروعات التى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة تطوير الريف المصرى، ميدانيًا، ورفع الإحداثيات وتسجيلها على الموقع الإلكترونى الخاص بالمبادرة، لتوضيح نسب التنفيذ على أرض الواقع». وتابع: «شعرت بسعادة كبيرة لتكريمى ضمن المشاركين فى هذا المشروع الضخم، الذى غير شكل الحياة بالريف المصرى وأحدث نقلة كبيرة وغير مسبوقة»، موضحًا أنه كان يتابع تنفيذ المشروعات مع محافظ المنيا اللواء أسامة القاضى، الذى كان حريصًا على تقديم كل أشكال الدعم، وكان ينفذ جولات ميدانية للمساعدة فى تذليل أى عقبات. وأشار إلى أنه تابع نسب تنفيذ المشروعات فى ١٩٢ قرية فى ٥ مراكز، هى مغاغة والعدوة وأبوقرقاص وملوى وديرمواس، وكان يجهز تصميم موقع إلكترونى لـ«حياة كريمة»، لوضع صور المشروعات ونسب التنفيذ والتواصل مع المواطنين والتعامل مع الاستفسارات.

عبير عبدالرحمن: أعمل فى المبادرة بمنتهى الحماس

كشفت المهندسة عبير عبدالرحمن ماضى، أحد مسئولى نظم المعلومات الجغرافية بديوان عام محافظة المنيا، لإنها فوجئت بتكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسى أثناء حضورها مؤتمر «حياة كريمة»، الذى أُقيم باستاد القاهرة، أمس الأول.

وأضافت أنها، منذ انطلاق المبادرة التى تستهدف تطوير ١٩٢ قرية فى ٥ مراكز بمحافظة المنيا هى العدوة ومغاغة وأبوقرقاص وملوى وديرمواس- تعمل بمنتهى الحماس والجد، للمشاركة فى تلك المبادرة العظيمة التى أدخلت الفرحة فى قلوب جميع المصريين، خاصة سكان الريف.

وأشارت إلى أنها كانت تتولى مهمة رفع إحداثيات المشروعات التى يجرى تنفيذها على أرض الواقع بقرى المبادرة، كما تتابع نسب التنفيذ أولًا بأول على مستوى جميع القطاعات، منوهة إلى أن تكريمها من رئيس الجمهورية هو وسام شرف لها، وأن ذلك اليوم هو أهم يوم فى حياتها على الإطلاق.

كما وجهت الشكر للواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، الذى يقدم كل أشكال الدعم للعاملين بالمبادرة، ويتابع تنفيذها عبر جولاته الميدانية بشكل مستمر.

نيفين النحاس: مكافأة كبيرة بعد جهد وتعب كبيرين

أعربت الدكتورة نيفين النحاس، الباحثة بمكتب نائب محافظ الإسكندرية، عن فخرها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى لها، مشيرة إلى أن التكريم منحها دفعة قوية جدًا للأمام، إذ إن لحظات التكريم تجعل أى شخص يشعر بالحماس؛ لأنه جاء نتاج جهد.

وقالت: «الرئيس السيسى غيَّر أشياء كثيرة فى المجتمع المصرى، ومنها التكريمات، ومن المعروف أن التكريم دائمًا كان للقيادات والصفوف الأولى، ولكن الآن يتم تكريم أشخاص من العاملين باختلاف مواقعهم، وهو شىء جديد».

وأشارت إلى أنها كانت تسمع الكثير من العبارات، مثل أنها تجهد نفسها فى العمل هباء، ولكنها كانت لا تلتفت لذلك، بل كانت فى بعض الأوقات تظل فى مكتبها حتى الثامنة مساءً، رغم أن لديها أسرة وأولادًا، ولذلك كانت الأسرة سعيدة وفخورة بالتكريم لأنه نتاج جهد وتعب هم يدركونه جيدًا.

عبدالوهاب الحضرى: عوض من ربنا بعد وفاة أمى قبل أيام

عبر عبدالوهاب الحضرى، منسق برنامج حياة كريمة بمحافظة الغربية عضو المكتب الفنى للمحافظ، عن سعادته بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى له خلال الاحتفالية الكبرى باستاد القاهرة.

وقال لـ«الدستور»: «أعتبر أن تكريم الرئيس لى عوض من ربنا يأتى بعد وفاة أمى قبل أيام قليلة وله أثر كبير على حالتى النفسية وعلى أسرتى».

وأضاف: «أسرتى شعرت بالفخر والاعتزاز لأن مجهودى لم يذهب هباءً، وبذلت مع زملائى فى حياة كريمة مجهودًا كبيرًا جدًا خلال الفترة الماضية تنفيذًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى ببذل أقصى جهد حتى يرى العالم ثمار المبادرة على أرض الواقع». واختتم: «تنشط المبادرة فى محافظة الغربية خاصة فى قرى مركز زفتى بـ٥٤ قرية و٨٨ عزبة، تشهد جميعها أعمال تطوير وتحديث على قدم وساق».

رقية حماد: تذليل أى عقبات تواجه تنفيذ المشروعات

قالت المهندسة رقية حماد، رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، ابنة محافظة أسوان، إنها فخورة بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى لها كسيدة مصرية ناجحة شاركت فى صناعة إنجازات مبادرة «حياة كريمة».

وأضافت «رقية» أنها شعرت بسعادة كبيرة لأنها استطاعت أن تكون ضمن النماذج الناجحة فى صعيد مصر، مؤكدة أن التكريم حفزها بشكل كبيرًا على مواصلة النجاح والتفوق واستكمال الطريق الذى بدأته.

ونوهت بأن فريق عمل المبادرة فى أسوان كان على درجة عالية من التميز، مضيفة أنها شكلت لجنة تحمل اسم «حياة كريمة» مهمتها تذليل أى عقبات تواجه تنفيذ المشروعات «لم ننتظر توجيهات كى نؤدى واجبنا.. كل فرد فى الفريق كان يتحرك لحل المشكلة فى أسرع وقت».