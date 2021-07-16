السبت 17 يوليو 2021
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اقتصاد

عبدالمنعم السيد: المرحلة الثانية من حياة كريمة تهدف لإنهاء العمل بالقرى المستهدفة

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البداية للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة لتحقيق التنمية المستدامة للمصريين بالقرى الأكثر احتياجا.

وقال الدكتور عبد المنعم السيد أحد المشاركين بمبادرة حياة كريمة والمحلل الاقتصادي، إن المرحلة الثانية من مبادرة حياه كريمة تهدف لإنهاء تنفيذ العمل فى كافة القري المستهدفة بالمبادرة والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالي 2023 _2024.

وأشار الدكتور عبد المنعم، إلى أن تتضمن مبادرة حياة كريمة تنفيذ مشروعات وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ 891 مركز شباب و149 ملعباً بالإضافة  إلى تطوير وتجهيز مراكز الشباب وملاعب خماسية، مضيفاً أنه تيسيراً على المواطنين تستهدف المبادرة تنفيذ 317 مجمعاً حكومياً على مستوى القرى المستهدفة، بحيث تعادل الوزارات المنشآت بالعاصمة الإدارية.

وتابع المشارك بمبادة حياة كريمة والمحلل الاقتصادي، أن محور تحسين نوعية الحياة وأسلوب المعيشة "سكن كريم" يتم تنفيذه من خلال تأهيل ورفع كفاءة المنازل تركيب أسقف وربط المسكن بالخدمات الحضرية الأساسية مياه الشرب والصرف الصحي.

أطلق إشارة البدء المرحلة الثانية الحياة كريمة اهم محاور المشروعات مبادرة حياة كريمة السيسي عبد المنعم السيد

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