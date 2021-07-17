السبت 17 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«مش كله ضرر».. كيف يتحول الشاي والقهوة لمشروبات صحية؟

الشاي والقهوة
الشاي والقهوة

يعتبر مشروب القهوة والشاي من المشروبات الشهيرة في العالم، فالكافيين الموجود بهذا المشروب يساهم في زيادة الطاقة، أما الشاي عادة ما يكون بمثابة انتعاشه في الصباح، والمشروب المهضم بعد الوجبات.

ودائمًا ما تتهم هذه المشروبات بأنها السبب في الكثير من الأمراض، ولكن في التقرير التالي، سلط الأطباء بموقع "healthybuilderz" الطبي الضوء على فوائد القهوة والشاي المشروبات الأشهر في العالم.

يميل الناس إلى شرب القهوة أو الشاي ليس فقط في الصباح ولكن أيضًا عندما يصلون إلى ركود منتصف النهار، ولكن هناك ما هو أكثر في هذه المشروبات من مجرد الإيقاظ، وهو تعزيز المناعة والطاقة.

«الفوائد الصحية للقهوة»

تحسين الذاكرة:

تم العثور على الكافيين ومضادات الأكسدة الموجودة في القهوة لتعزيز ذاكرة المرء. هذا هو السبب في أنه من السهل عليك التركيز على مهامك أو الاحتفاظ بالذاكرة عند شرب هذا المشروب.

يقي من أمراض الكبد:

تحتوي القهوة على الكثير من مضادات الأكسدة التي تعتبر مسؤولة عن القضاء على الجذور الحرة التي تضر بجسمك، علاوة على ذلك ، فقد لوحظ أن شرب القهوة يمكن أيضًا أن يمنع بعض أنواع السرطان من التكون مما يعني أنك تقلل من خطر الإصابة بأمراض السرطان المحتملة.

يزيد من حرق السعرات الحرارية:

يساعد الكافين الموجود في القهوة علي زيادة كمية السعرات الحرارية التي تحرقها مما يعني أنه سيساعدك في تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن. 

«الفوائد الصحية للشاي»

هناك العديد من أنواع الشاي التي يتم بيعها اليوم مع فوائد صحية مختلفة، فقد يساعدك تجربتها أو دمجها في روتينك اليومي على الاستمتاع بالمزايا التي تحتويها.

الشاي الصيني الأسود:

عندما يتعلق الأمر بمنع زيادة الوزن ومساعدتك على إنقاص الوزن أيضًا، يمكن لشرب هذا الشاي أيضًا منع تسوس الأسنان وبالتالي الحفاظ على صحة فمك.

الشاي الأسود:

يحتوي هذا الشاي على أعلى كمية من الكافيين مقارنة بأنواع الشاي الأخرى، فقد وجد أن شرب الشاي الأسود يمكن أن يحميك بالفعل من أمراض القلب مثل السكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم وما شابه ذلك لأنه يساعد الأوعية الدموية على التمدد بشكل صحيح حتى يتمكن دمك من التدفق بشكل أفضل.

الشاي الأخضر:

الشاي الأخضر هو أحد أكثر أنواع الشاي شيوعًا من حيث أنه مليء بمضادات الأكسدة التي تحميك من تكوين السرطان والأضرار العصبية أو التدهور ، بل وتحسن مستويات الكولسترول في الدم.

قهوة ارتفاع ضغط الدم السرطان شرب القهوة الشاي والقهوة فوائد الشاي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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