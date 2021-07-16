محمد أنور يطرح أغنية «إنتو كدة كلكو» برفقة يسرا الجندي (فيديو)

اتجه الفنان محمد أنور نجم العرض المسرحي “مسرح مصر” إلى الغناء حيث طرح منذ قليل أغنية بعنوان “إنتو كدة كلكوا” على طريقة الفيديو كليب تعاون فيها مع المطربة الشابة يسرا الجندي، وذلك عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وظهر النجم أكرم حسني في بداية الكليب كضيف شرف مع الفنان محمد أنور والذي تعاون في الأغنية مع كل من الموزع الموسيقي أحمد وحيد "كينج"، وتم تصوير الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أحمد عبد الوهاب، وقامت يسرا الجندي بكتابة كلمات الأغنية ووضع اللحن الغنائي لها.

كلمات أغنية إنتو كلكوا كدة:

‏‏انتوا ‏كده ‏ ‏كلكوا‏

‏قالت ‏نازله ومن ساعتها

‏لطعاني تحت بيتها

‏كلمتها كنسلتني

فزمرت نرفزتني

‏بكره طريقتها بتخليني مش طايقها ‏ ‏

بتنسينى ‏إني حبيبها فكرت في لحظة اسيبها

وأخيرا ظهرت ياختي حلوة ‏ماشية براحتها

‏اه اه ‏منكوا اه

اه اه اه منكوا اه

هاي يا حبيبي عامل ايه

معلش لو اتأخرت عليك ‏

باصص قدامك ساكت ليه‏‏‏ ؟

ايه المعاملة الوحشه دي

انتوا ‏كده ‏ ‏كلكوا

‏مخكوا ‏صعب زيكوا

‏بتخلونا نحبكوا

‏وبعدين نتجنن منكوا

انتوا ‏اللي ‏كده ‏كلكوا

‏ومش قادرين تستوعبوا

‏‏ان انتو دايما تبدأو

‏المشاكل و تشتكوا

وتعاقد الفنان محمد أنور الفترة الماضية على بطولة فيلم سينمائي جديد يحمل أسم "السخنة" كاسم مؤقت، والذي يتعاون فيه مع عدد من النجوم بينهم الفنان كريم عفيفي، والفيلم من تأليف نادر نظير، وإخراج هاني حمدى، ومن إنتاج أحمد السبكي.



ويجري حاليا فريق عمل الفيلم جلسات تحضيرية للفيلم الجديد المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة.

آخر أعمال محمد أنور الفنية

وكانت آخر أعمال محمد أنور مسلسل "إسعاف يونس"، أولى بطولاته المطلقة في الدراما، والذى احتل المركز الأول بقائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it وقدم أنور شكلا جديدا من كوميديا الموقف.