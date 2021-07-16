الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

ضبط كميات من اللحوم الفاسدة قبل بيعها للمواطنين ببورسعيد (صور)

المضبوطات
المضبوطات

شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة بورسعيد، الجمعة، حملة مكبرة للرقابة علي الأسواق، خاصة اللحوم، وذلك مع قرب عيد الأضحي.

وأعلن الدكتور عاطف عيسي، مدير المديرية في بيان رسمي أن الحملة أسفرت عن ضبط 130 كجم من الحوم المجمدة فى حالة إحلال تام، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وذلك بناءً على تقرير من الدكتور أسامة العزبى.

وتمكنت الحملة من مصادرة اللحم الفاسد، وذلك قبل أن يتم بيعه للمواطنين في عيد الأضحي، وتوزيع كميات منه للمطاعم، التي تقوم باستخدامه في المأكولات السريعة للأهالي، ما يشكل خطراً علي صحة المواطنين.

وتلقى اللواء ناصر حريز، مدير أمن بورسعيد بلاغاً بالواقعة، وتم تحرير محضر بقسم شرطة الزهور، وتتولي النيابة العامة التحقيق.

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الطب البيطرى الرقابة الاسواق

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