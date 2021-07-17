صندوق زمالة لدعم محامين شمال الشرقية فى حالتى الوفاة والعجز

أعلنت نقابة محامين شمال الشرقية، إنشاء صندوق زمالة للمحامين بالحسينية، لتعزيز التعاون بين أعضاء الجمعية العمومية لمحامي الحسينية وتقوية التضامن والتكاتف فيما بينهم لعبور الأزمات.

وقالت النقابة الفرعية في بيان لها، رغبة منا في تعزيز التعاون بين أعضاء الجمعية العمومية لمحامي الحسينية وتقوية التضامن والتكاتف فيما بينهم لعبور الازمات ومساندة وإعانة بعضهم البعض فقد تقرر البدء الفعلي في إنشاء صندوق زمالة للمحامين بالحسينية.

وأوضحت: إنشاء الصندوق والاشتراك به يخضع لعدة شروط كالتالي: يحدد مبلغ الاشتراك في هذا الصندوق بمبلغ ١٠٠ جنيه تسدد مرة واحدة بالإضافة إلى 20 جنيه تسدد بشكل دوري كل شهر، وفي حالة تأخر أحد المشتركين عن سداد مبلغ الاشتراك لمدة ثلاثة شهور متتالية يعتبر اشتراكه لأغيا ويعتبر ما سدده تبرعا للصندوق وليس له الحق في استرداه.

ويهدف الصندوق الي تقديم المساعدات والإعانات لأعضانه في حالتي الوفاة والعجز عن الكسب، والاستفادة من هذا الصندوق تكون قاصرة على أعضائه فقط.

ووفق قرار الإنشاء فإنه يتولى إدارة صندوق الزمالة مجلس إدارة يتم اختياره من الأعضاء المشتركين بالصندوق ويتولى إدارة شئونه وتحديد آليات العل وأوجه الصرف، على أن تكون الاستفادة من إعانات هذا الصندوق بعد مرور ستة أشهر من تاريخ الاشتراك به.

فيما أصدرت الأمانة العامة لنقابة المحامين، قرارًا بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك، بحيث تبدأ الإجازة من غدٍ السبت الموافق 17 يوليو، وتنتهي السبت الذي يليه الموافق 24 يوليو، تماشيًا مع قرارات رئاسة الجمهورية.

وصرح حسين الجمال الأمين العام لنقابة المحامين، بأن نقابة المحامين ستطبق الإجازات الرسمية التي تقررها الدولة، مشيرًا إلى أن إجازة العيد بنقابة المحامين ستكون غدًا السبت، وتنتهي السبت الذي يليه.

وأكد الأمين العام، أن هذه الإجازة ستطبق على النقاية العامة بجميع إداراتها والنادي النهري بالمعادي؛ على أن تعود للعمل يوم الأحد الموافق 25 يوليو من الشهر الجاري.

وفي سياق آخر، أعلنت نقابة المحامين، تحويل مبلغ مليونين وخمسمائة ألف جنيه مصري، لحساب النقابة، مستحقاتها عن شهر مايو.

ووفق خطاب الشركة المسئولة عن مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق لنقابة المحامين، فإن المبلغ المحول جاء نتيجة مشروع المنظومة الإلكترونية للدمغات والتوثيق لنقابة المحامين، وسوف يتم تحويل باقي المتحصلات في أقرب وقت.

ووفق رجائي عطية، نقيب المحامين فإن المحاكم وردت مباشرة إلى النقابة العامة أتعاب المحاماة عن شهر أبريل، والتي بلغت 11 مليونا 839 ألفا و191 جنيهًا، بينما بلغت أتعاب المحاماة عن شهر مايو مبلغ 10 ملايين و688 ألفا 552 جنيهًا.

وكشف عن أن مجلس الدولة أعد شيكًا جاهزًا للاستلام من قبل النقابة بمستحقات أتعاب المحاماة التي بلغت 30 مليون جنيه، كما وردت المحكمة الدستورية العليا لأول مرة أتعاب المحاماة بشيك بلغت قيمته ما يزيد عن 20 ألف جنيه.