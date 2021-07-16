بعد القلب والورود.. تامر شلتوت يوضح حقيقة ارتباطه بمى حلمى

حالة من الجدل أثارتها الإعلامية مي حلمي، والفنان تامر شلتوت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، بعدما نشر صورة جمعتهما، وضعت الجمهور في حيرة، وتساءل هل هو الشخص الذي أعلنت ارتباطها به منذ فترة أم لا، خاصًة أنها عادت منذ يومين عبر خاصية “ستوري” إنستجرام ونفت أنها تعيش حالة حب من جديد.

ونشر الفنان والإعلامي تامر شلتوت، صورة تجمعه بالإعلامية مي حلمي، أثناء ركوبهما إحدى الطائرات، وصاحبت الصورة "إيموجي" قلب ووردة.

وسخر الفنان والإعلامي تامر شلتوت من التعليقات التي قابلت الصورة التي نشرها، صباح اليوم الجمعة، والتي تجمع بينه والإعلامية مي حلمي في طائرة واحدة، قائلًا: “هو كل ما أنزل صورة مع زميل أبقى مرتبط بيه، العلاقة بينا مودة واحترام”.

وأضاف الإعلامي والفنان تامر شلتوت لـ"الدستور"، أن العلاقة التي تربطه بالإعلامية مي حلمي هي علاقة صداقة وعمل فقط، ولا يوجد ما تحدث عنه رواد فيسبوك وإنستجرام من علاقة ارتباط أو زواج، مشيرًا إلى أنه حال وقع هذا سيبلغ الجميع دون خوف أو تردد، ولن يترك الأمر إلى تكهنات الجمهور.

يجدر الإشارة إلى أنه منذ فترة ليست ببعيدة، أعلنت الإعلامية مي حلمي، عن ارتباطها بشخص آخر بعد انفصالها منذ فترة عن الفنان محمد رشاد.

وعبر "ستوري إنستجرام"؛ كتبت الإعلامية مي حلمي: "يارب أشوف كل الناس فرحانة قدي"، قبل أن تنشر مقطع فيديو لها من برنامج "25 سؤال" عبر قناة "العربية"؛ وتسألها المذيعة سارة الدندراوي: "هل تعيش مي حلمي قصة حب حاليا؟"، فترد "احتمال"، وعلّقت على الفيديو قائلة: “بقى أكيد فيه ارتباط وحب جديد”.