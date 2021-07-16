«جيل الخير» عمل تطوعي لتوزيع اللحوم على الفقراء بالإسكندرية (صور)

بدأ الفريق نشاطه التطوعي منذ خمس سنوات ووجه الفريق أعماله إلى الأماكن الأكثر فقراً في محافظة الإسكندرية ليساهم في العديد من أعمال الخير من ترميم أسقف البيوت إلى توزيع طعام والتطفل بالعلاج للكثير من الفقراء بجانب توفير مصدر رزق ثابت للكثير من الأسر، لكن أعمال الخير تكثر في أوقات معينة مثل شهر رمضان والأعياد و تزامناً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يقوم فريق جيل الخير بتوفير الأضحية وتوزيع لحومها على الفقراء.

يحكي" محمد حمدي" مؤسس فريق جيل الخير أن هدف الفريق هو رسم البسمة على وجه كل فقير فمنذ بدء تأسيس فريقه وهو يحلم أن يساعد كل الفقراء داخل محافظة الإسكندرية والإكثار من أعمال الخير، يستكمل أن منذ بداية العمل التطوعي من خمس سنوات كان الفريق يتبرع بذبح ثلاثة خراف وبدأت أعداد الأضحية تتزايد حتى وصلت إلى ٤ عجول في العام الماضي بمساعدة المتبرعين من جيرانه وأصدقائه.

الفرحة في عيون الفقراء هي المكسب الحقيقي

بهذه الكلمات الدلالية عبر" حمدي" عن فرحة الفريق عندما يشاهدون إبتسامة الفقراء أثناء مساعدتهم ومد يد العون لهم،مشيراً إلى، كل ابتسامة ترتسم علي وجه فقير تعطي طاقة إيجابية كبيرة لكل فرد داخل الفريق لتكملة أعمال الخير ومساعدة عدد أكبر من الفقراء.

وواصل حمدي: أعمال الخير بتوصل للناس الأكثر فقراً عن طريق بحث يقوم به أحد أفراد الفريق بتجميع عدد من الفقراء وتحديد الأشد فقراً بينهم من خلال ذلك البحث يقوم الفريق بتقديم المساعدات لتك الأسر الفقيرة، ويقوم الفريق بذبح الأضحية في يوم وقفة عرفات وتوزيعها في نفس اليوم ليتأكد أن الأسر ستتناول من الأضحية في أول أيام العيد.

يأمل "حمدي" أن يوفر عددا أكبر من الأضحيات هذا العام متمنياً أن يصل أعداد الأضحيات إلى ١٠ عجول وأكثر لإسعاد أكبر قدر ممكن من الفقراء.

فريق جيل الخير

فريق جيل الخير

فريق جيل الخير