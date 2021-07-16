المطربة ساندى تروج للسياحة المصرية من فوق هضبة الهرم (فيديو)

أصدرت الفنانة والمطربة ساندي على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا جديدًا لإحدى الماركات العالمية وذلك من أجل الترويج السياحي لمصر في الفترة الحالية، حيث قامت بتصوير الإعلان تحت سفح الأهرامات ومن فوق قمة الهرم الأكبر.

وظهرت ساندي في الإعلان بدور بنت مصرية بسيطة تتجول في شوارع القاهرة ووسط البلد وفجأة تحدث هزة أرضية تصيبها بسبب الطاقة التي صدرت من الشخصية الثانية والتي تمثلها ساندي واستمدت هذه الطاقة من الأهرامات، وتتجول ساندي في مناطق سياحية في مصر لتدمج الحضارة العريقة بملابسها العصرية.

يذكر أن ساندي طرحت مؤخرًا أحدث أغنياتها التى جمعتها بالمطرب الكندى كارل وولف، وتحمل اسم "يا حلوة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وتغني ساندي من كلمات أسامة محرز وألحان كريم عبدالوهاب، أما الجزء الأجنبى فهو من غناء وكلمات وألحان وتوزيع كارل وولف.



وكانت المطربة ساندي قد كشفت عن أن الأصداء على أغنيتها الجديدة "يا حلوة" التي طرحت خلال الساعات الأخيرة كدويتو مع المطرب الكندي كارل وولف جيدة جدًا، لافتة إلى أن الفكرة ولدت من خلال تهنئتها لكارل عبر تطبيق تيك توك منذ عام على أغنية حققت تريند وقت بداية فيروس كورونا.

وأضافت في تصريحات صحفية من قبل، أن كارل وولف أخبرها بعد مرور شهر واحد من ذلك التوقيت أن هناك أغنية في ألبومه الجديد يريد أن أغنيها معها فطلبت منه إرسال كلماتها فوجدت أن الكلمات جريئة نوعًا ما فقالت له إن هذه الكلمات لا تناسب جمهورها وهو من عمر 16 سنة، لأن الكلمات الإنجليزية في الأغنية لو ترجمت سيكون شكلها سيئًا أمام محبيها، ففوجئت أنه قام بتغيير كلمات الأغنية في يومين وطلب منها أن تقدم الأغنية معه وبالفعل وافقت على غنائها معه منذ عام، لكن كارل وولف لم يكن متفائلًا بعام 2020 وهي أيضًا فقررا تأجيل طرح أغنية "يا حلوة" إلى 2021.

https://youtu.be/V2b5dqnibaY

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