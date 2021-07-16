السعودية تؤكد جاهزية مستشفى منى الوادى لخدمة الحجاج

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، جاهزية مستشفى "منى الوادي" بسعة 145 سريرًا؛ لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام، وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة كافة لهم.

وأوضحت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) - أن قسم الطوارئ بالمستشفى يضم 24 سريرًا، و6 للإنعاش القلبي الرئوي، و4 لحالات الاشتباه بالأمراض التنفسية، إلى جانب 4 أسرة للغسيل الكلوي، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 25 سريرًا، فضلًا عن 22 سريرًا لحالات الإجهاد الحراري.

وفي السياق، وزعت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 12 ألف مظلة على المصلين والعاملين في المسجد الحرام ضمن مبادرتها التي أطلقتها استعدادًا لموسم حج هذا العام بعنوان "مظلتك بين يديك".

وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي - وفقًا لـ(واس) - أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والتي تهدف إلى حماية الحجاج والمصلين وقاصدي المسجد الحرام والعاملين من حرارة الشمس ضمن الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.