الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لطلاب الإعدادية .. تعرف على تنسيق الصنايع 2021 القليوبية

تنسيق الصنايع 2021
تنسيق الصنايع 2021

نستعرض لكم فى هذا التقرير تنسيق الصنايع 2021 القليوبية حيث يبحث عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية عن تنسيق المدراس الفنية الصناعية، خاصة بعد أن أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنسيق المدارس الثانوية الفنية لعام 2021 - 2022؛ لأقسام الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي والتعليم المزدوج بنظام 3 و5 سنوات.

تنسيق الصنايع 2021 القليوبية
 

جاء تنسيق مدارس  الثانوي الزراعي بحد أدنى 170 درجة للبنين و165 للبنات وبالنسبة لمدرسة مسطرد المتقدمة للتصنيع الغذائي 235 للبنين والبنات.

تنسيق الصنايع 2021 القليوبية.. تنسيق مدارس التعليم الثانوي الصناعي

- 245 درجة بمدرسة بنها الثانوية الميكانيكية بنين. 

-230 درجة بمدرسة كفر شكر الثانوية الصناعية بنين 

-220 درجة شلقان الثانوية الصناعية بنين و210 درجة للبنات

 -220 للبنات بمدرسة العبور الثانوية الصناعية المشتركة.

- مدرسة بنها الثانوية الزخرفية بنين 225 درجة .

- مدرسة طوخ الثانوية الصناعية بنين 220 درجة.

 - عرب جهينة الثانوية الصناعية بنين 3 سنوات 220 درجة.

- مدرسة عمار بن ياسر الثانوية الصناعية بنين 225 درجة.

-مدرسة شبرا الخيمة الصناعية الجديدة بنين بـ 230 درجة.

- مدرسة بنها الثانوية الصناعية بنات ب225 درجة

 - بلتان الثانوية الكهربائية بنات ب225 درجة 

- برشوم الثانوية الصناعية بنات 225 درجة.

 -كفر شكر الصناعية بنات بمدرسة 220 درجة 

-مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنين 215 درجة 

-طنان الثانوية الصناعية بنين بـ210 درجات

-مدرسة الشهيد محمد ياسر حسنى الصناعية بنات بمجموع 235 درجة.

 -مدرسة عبد المجيد عامر الصناعية بنين بمجموع 220 درجة.

 - مدرسة عرب الصوالحة الصناعية بنين بمجموع 220 درجة 

-مدرسة الشهيد عصام يونس عبد الفتاح بنات بمجموع 230 درجة .

- مدرسة فاطمة الزهراء الصناعية بنات بمجموع 230 درجة.

-مدرسة شبلنجة الثانوية الصناعية بنات بمجموع 215 درجة.

 - مدرسة الشهيد محمود ربيع عبد العزيز الصناعية بنات بـ210 درجة.

 - مدرسة الشهيد سامح عبد المعبود البطاوي الصناعية بنات بمجموع 220 درجة.

-مدرسة واجهور الثانوية الصناعية بنين بمجموع 215 درجة.

 - مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات والقناطر الخيرية الصناعية بنات بمجموع 220 درجة.

مدرسة القناطر الخيرية الصناعية بنين بمجموع 215 درجة .

- مدرسة الشهيد محمد علي عبد العال الصناعية بنين ببهتيم بمجموع 215 درجة.

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 - مدرسة السادات الثانوية الصناعية بنين بمجموع 220 درجة.

- مدرسة الخصوص الثانوية الصناعية بنين بمجموع 210 درجات.

- مدرسة شبين القناطر الصناعية بنين بمجموع 215 درجة .

- مدرسة شبين القناطر الثانوية الصناعية بنات بمجموع 230 درجة .

- مدرسة عرب جهينة الثانوية الصناعية بنات بمجموع 220 درجة .

- مدرسة شبرا الخيمة الصناعية بنات بمجموع 230 درجة.

 - مدرسة السلام الثانوية الصناعية بنات بمجموع 220 درجة .

- مدرسة الثانوى الصناعى المتقدم نظام خمس سنوات بمجموع 235 درجة.

 -مدرسة ايجيب جولد للتكنولوجيا التطبيقية بمجموع 250 درجة.

 - المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بمحطة مياه مسطرد بمجموع 250 درجة

تنسيق الصنايع 2021 القليوبية تنسيق الصنايع القليوبية تنسيق المدراس الفنية الصناعية مدرسة كفر شكر الثانوية مدرسة بنها الثانوية الصناعية مدرسة السادات الثانوية الصناعية مدرسة شبرا الخيمة الصناعية مدرسة ايجيب جولد المدرسة الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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