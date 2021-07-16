مي حلمي تثير الجدل من جديد.. والجمهور: تامر شلتوت هو العريس

حالة من الجدل أثارتها الإعلامية مي حلمي، والفنان تامر شلتوت عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام"، بعدما نشر صورة جمعتهما، وضعت الجمهور في حيرة، حيث تساءل الجمهو هل هو الشخص الذي أعلنت ارتباطها به منذ فترة أم لا.

ونشر الفنان والإعلامي تامر شلتوت، صورة تجمعه بالإعلامية مي حلمي، أثناء ركوبهما إحدى الطائرات، وصاحبت الصورة "إيموجي" قلب ووردة.



وتفاعل عدد كبير من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي مع الصورة، وكتب الجمهور العديد من التعليقات، والتي كان على رأسها أميرة القاضي، من متابعي الفنان تامر شلتوت قائلًة: "ربنا يهدي سركم".

وعلقت غادة أحمد، من رواد السوشيال ميديا عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" قائلًة: "فلتقل خيرا أو لتصمت، وانا سكت أهو يا تامر"، ليرد الفنان تامر شلتوت عليها بـ"ايموجي" مصحوب بضحك.



وكتبت مروة عمر، من جمهور الفنان تامر شلتوت قائلًة: "هو عشان متصورين على رحلة طيران واحدة يبقى فيه بينهم حاجة ما هو لو خطيبها هينكر ليه"، وكتبت آية عزازي، من رواد السوشيال ميديا قائلًة: "لا متقولش انت العريس المنتظر"، ووجهت غادة أحمد، من رواد مواقع التواصل الاجتماعي السؤال إلى شلتوت قائلًة: "تامر انت العريس".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ فترة ليست ببعيدة، أعلنت الإعلامية مي حلمي، عن ارتباطها بشخص آخر بعد انفصالها منذ فترة عن الفنان محمد رشاد.

وعبر "ستوري إنستجرام"؛ كتبت الإعلامية مي حلمي: "يارب أشوف كل الناس فرحانة قدي"، قبل أن تنشر مقطع فيديو لها من برنامج "25 سؤال" عبر قناة "العربية"؛ وتسألها المذيعة سارة الدندراوي: "هل تعيش مي حلمي قصة حب حاليا؟"، فترد "احتمال"، وعلّقت على الفيديو قائلة: “بقى أكيد فيه ارتباط وحب جديد”.