تزامنا مع عيد الأضحى.. استقرار أسعار اللحوم نتيجة توافر المعروض بالأسواق

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك بعاداته وتقاليده بالذبح والأضاحي، في مصر والعالم العربي والإسلامي.

وتقدم «الدستور» نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار اللحوم قبل حلول عيد الأضحى المبارك تسهيلًا على المواطنين وضبط حركة الأسواق.

وقال هيثم عبدالباسط رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية، إن هناك استقرارا في أسعار اللحوم بسبب وفرة المعروض منها في الأسواق، مشيرًا إلى أن هناك تعاون مشترك بين الشعبة والغرف التجارية، وكذلك وزارة الصحة لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا أثناء عمليات الذبح وتوزيع الأضاحي.

وأضاف «عبدالباسط» في تصريحات، لـ«الدستور»، أن إنتاج مصر في السنوات الأخيرة من اللحوم ارتفع مما ساهم فى ضبط الأسعار واستقرارها، لافتًا إلى أن معدل استهلاك مصر من اللحوم الحمراء بلغ 900 ألف طن خلال العام الحالي موزعة ما بين430ألف طن مستورد و470ألف طن منتجة محليا.

وأوضح رئيس شعبة القصابين أن أسعار اللحوم سجلت سعر 130-150 جنيها للكندوز للكيلو، أسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو.

وسجلت أسعار عرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، وأسعار السجق البلدي تتراوح بين 120-130 جنيها، وسجلت الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها.

واستقرت أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، وتراوح سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو.

وبالنسبة لأسعار اللحوم الضأن فتراوحت بين 130-160 جنيها، وسجلت والكبدة الضأن 130 -160 جنيها.

وأعلنت التموين الاستعداد لعيد الأضحى المبارك بطرح كميات كبيرة من اللحوم المجمدة والطازجة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة بكافة المحافظات من أجل تلبية احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك التي يزداد فيها معدل الإقبال على شراء اللحوم، حيث سيتم طرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة السوداني بسعر 85 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة البرازيلي بسعر 65 جنيها للكيلو، بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب طرح لحوم ضأن سوداني مبردة بسعر 95 جنيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك.