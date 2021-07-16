الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى

فن

كارمن بصيبص: سعيدة بردود الفعل الأولى على «العارف».. ولم أتردد فى قبول العمل

كارمن
كارمن

عبرت الفنانة كارمن بصيبص عن سعادتها بالنجاح الذي حققه فيلم "العارف.. عودة يونس" في اليومين الماضيين، وخاصة في ردود الفعل النقدية أو الجمهور والإيرادات التي حققها الفيلم مؤخرًا، مشيرة إلى أن هناك رسائل كثيرة قامت باستقبالها بسبب الفيلم وخاصة دور "شام" فيه الشخصية التي تقدمها في العمل الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز.

 

وقالت كارمن في تصريحات لجريدة "الدستور"، اليوم الجمعة، إنها لم تتردد للحظة في قبول العمل بعد قراءته، مؤكدة أنه فور عرض السيناريو قرأته في يوم واحد، ووافقت على الفور وبعدها جمعتها جلسة عمل مع المخرج أحمد علاء الديب، وأيضًا مع فريق عمل الفيلم، مشيرة إلى أن تلك التجربة تعتبر هي الأولى لها في السينما المصرية، ومؤكدة أن العمل مر بمراحل صعبة جدًا خاصة فترة التصوير التي وصلت إلى عامين وتوقف بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19، إضافة إلى السفر إلى بعض الدول المختلفة من أجل تصوير مشاهد هناك في ظل وجود الجائحة. 

 

وانطلق فيلم "العارف" بجميع دور العرض الأربعاء الماضي للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى، ويعد من الأفلام الضخمة إنتاجيًا فى السينما المصرية وهو أول فيلم مصرى يتم تصويره بين 4 دول هى: مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا، إضافة إلى استعانة الشركة المنتجة بأربعة مصممين عالميين لتنفيذ المشاهد الخطرة.

 

العمل يشارك في بطولته إلى جانب الفنان أحمد عز، كل من الفنانين أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح، حازم إيهاب وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف أبرزهم محمد ممدوح، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

 

وكان أبطال الفيلم روجوا للعمل بطريقة مبتكرة على السوشيال ميديا منذ أسابيع قليلة، بعدما أعلن أحمد فهمي تعرض صفحته على فيس بوك للاختراق من قبل مجهولين وتغيير الصورة وكتابة جملة "أنا مش بعيد.. الدور على مين؟"، وأعلن كل من أحمد عز ومحمود حميدة ومصطفى خاطر تعرض صفحتهم على فيس بوك للاختراق وتغيير الصورة وكتابة نفس الجملة.

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