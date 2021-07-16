الجمعة 16 يوليو 2021
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«رجل حامل» و «لا للعنصرية».. أبرز الرموز التعبيرية للهواتف الذكية 2022

الرموز التعبيرية
الرموز التعبيرية الجديدة

كشف النقاب عن الرموز التعبيرية الجديدة، والتي من المقرر أن تصدرها شركات الهواتف الذكية بداية من العام المقبل، وفقًا لما ذكره موقع " theguardian" البريطاني.

 

يستخدم الكثير منا الرموز التعبيرية أو كما تعرف بـ"الإيموجي" في المحادثات ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أصبحت اللغة السائدة بين الكثير من الشباب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ومن المقرر أن يحتفل الكثيرون غدًا ١٧ يوليو  بـ"اليوم العالمي للرموز التعبيرية"، حيث أطلق محرك البحث " Unicode"  عددا جديدا من "الإيموجي" حيث تهدف الرموز التعبيرية الجديدة إلى تقديم المزيد من الخيارات المتنوعة والحيادية بين الجنسين.

 

«رجل حامل».. أبرز الرموز التعبيرية الجديدة

 

تضمنت الرموز التعبيرية الجديدة والتي من المقرر أن يتم تفعيلها في الهواتف بداية من العام المقبل، إيموجى "الرجل الحامل"، بالإضافة إلي مصافحة اليد "السمراء" للحد من العنصرية، بالإضافة إلى عدد من الرموز التعبيرية الجديدة.

 

الرموز التعبيرية الجديدة، التي رسمتها "Emojipedia" للاحتفال باليوم العالمي للرموز التعبيرية يوم السبت، تكمل جهود الكثير من المنظمات الحقوقية  لتقديم إصدارات ذكورية وأنثوية ومحايدة لكل رمز تعبيري متاح، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من ألوان البشرة.

 

ومن الإضافات التي من المقرر أن تضاف خلال العام المقبل، هو "إيموجى" الرجل الملتحي، بالإضافة إلى الرموز التعبيرية التي تعبر عن حالة الطقس والمناخ.

 

كما تحتوي قائمة المسودة على دعم المصافحة بين اليدين بألوان مختلفة، والأيدي تشكل شكل قلب، ووجوه إضافية ، مثل "نظرة خاطفة" و "حبس الدموع" و "التحية العسكرية".

 

وهناك أيضًا 20 رمزًا جديدًا، منها ملعب كرة القدم، العكاز الخاص بكبار السن، بالإضافة إلى الأشعة السينية والبطارية الفارغة.

 

تتضمن عملية Unicode فتح رموز المسودة للتعليق قبل الموافقة عليها للاستخدام في سبتمبر من كل عام، ومن هناك، الأمر متروك لمصنعي الأجهزة لتحديد وقت إتاحة الرموز التعبيرية للمستخدمين، فعلى سبيل المثال، قدمت شركة "أبل" أحدث رمز تعبيري في تحديث برمجي في فبراير، حيث قامت بتعديل رمز تعبيري "الحقنة" لإزالة الدم احتفالًا بلقاح فيروس كورونا.

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