البنود الأهم.. خطة مصر القومية لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية مع كافة أجهزة الدولة المعنية، على تنفيذ خطة مصر القومية لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وذلك لتعظيم القيمة المضافة من فائض الغاز فى مصر وكيفية الاستغلال الأمثل له لما يعود على المواطن والدولة بالنفع وترشيد الاستهلاك من الوقود التقليدي "البنزين" والحد من عملية الاستيراد، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة.

وتنشر «الدستور» أهم جزء من الخطة القومية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

- الغاز الطبيعي نظيف

حيث يعد الغاز الطبيعي هو وقود نظيف وصديق للبيئة ولا ينتج عنه ملوثات ضارة، ويتمتع بكفاءة تشغيل عالية، ولذلك أصبحت كثير من الدول تقوم بتنفيذ خطط موسعة لاستخدام الغاز الطبيعي فى السيارات والمركبات بدلاً من أنواع الوقود السائل التقليدية.

وبناء على توصيات خطة مصر القومية التي تم اعتمادها من قبل الدولة خلال الأعوام الخمسة القادمة وكما جاء بالخطة فإن الغاز الطبيعي يحافظ على البيئة، لأنه خالٍ مـن مركبـات الرصـاص والشـوائب الكبريتية، ويعمل على خفض الانبعاثات الناتجة عن الاحتراق.

- الغاز الطبيعي آمن

الغاز الطبيعي أخف من الهـواء فإذا ما تسب فإنه يتصاعد إلى أعلى، كما أن احتمالية اشتعاله ضئيلة مقارنة بأنواع الوقود السائل، بالإضافة إلى منظومة الأمان مجهـزة بنظام لغلق الغاز عند إيقاف السيارة، وأن أسطوانة الغاز الطبيعـي مصممة وفقاً لأحدث الاشتراطات العالمية لتحمـل الضغوط العالية والصدمات.

- الغاز الطبيعي متوافر

وتتوافر خدمة التموين بالغاز بكافة محطات التموين بالغاز الطبيعـي بمختلـف محافظات الجمهوريـة على مـدار 24 ساعة دون انقطاع حيث يتم نقل الغاز للمحطـات عن طــريق الشبكـة القومية للغازات الطبيعية. كما يحقق الغاز الطبيعي لمصـر تأمينـاً لمصـادر الطاقــة كمـا يؤدى إلى تحقيـق التــوازن على طلــب المنتجـات البترولية السائلة.

- الغاز الطبيعي اقتصادي

توفيـر مخصصات الدعـم الذي توجهـــه الدولة للمــواد البتروليــة السائلة مع تحقيق عائد اقتصادي لمالكي السيارات عند تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي من خلال الوفر الناتج من استخدام الغاز الطبيعي الأقل سعراً بدلاً من الوقود السائل.

كما يؤدى الغاز الطبيعي إلى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل التي يستوردها السوق المصري من الخارج ، وكذلك تعظيم الفائدة الاقتصادية له وتطوير تطبيقاته ، مع تقليل الدعم المخصص لمنتجات الوقود السائل.

وتأتي خطة مصر القومية التي يتم تنفيذها حالياً تحت مظلة المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المجال لتوفير خدمات متميزة للمواطنين تحقق لهم الاستفادة الاقتصادية الكاملة وتخفيف الأعباء من خلال استخدام الغاز الطبيعي كوقود منخفض التكلفة يحقق فارق مالي كبير لمصلحة المواطن.

كما أنه من المستهدف تشغيل عدد غير مسبوق من هذه محطات الوقود المزدوج (غاز –بنزين) يصل إلى 400 محطة جديدة خلال الفترة المقبلة في اطار خطة جارية للوصول بعدد المحطات المقدمة للخطة إلى 1000 محطة لتحقيق الانتشار للخدمة في كافة المناطق وتحفيز المواطن والتيسير علي مستخدميها.